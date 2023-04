50 de fete din 8 sate din România cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani și bibliotecarele lor au participat la Tabăra fetelor neînfricate, ce a avut loc în aprilie la București. Fundația Progress a lucrat cu ele pe metodologia obișnuită din proiectele sale (cercuri de învățare), înființând în biblioteci sătești cluburi de împuternicire pentru adolescente, cu scopul de a completa parcursul lor educațional cu informații cheie care nu sunt abordate la școală: educație pentru sănătate, căutarea identității, anxietate, comunicare asertivă, bullying, discriminare, cetățenie activă, independență financiară, meseriile viitorului, fake news și fact checking, încalzire globală, trafic de persoane. Cele 50 de fete provin din localitățile: Ștefan cel Mare (Călărași) – 10, Bâra (Neamț) – 8, Frâncești (Vâlcea) – 8, Vladimir (Gorj) – 6, Pietrari (Vâlcea) – 5, Chiscani (Brăila) – 3, Conțești (Dâmbovița) – 5, Păulești (Prahova) – 5.

Printre invitatele speciale ale evenimentului le menționăm pe jurnalistele Cristina Radu, Diana Meseșan, Adina Dragomir, Medeea Stan, Andreea Archip și Eli Roman, pe Steliana Moraru (COO OTP Leasing și board member Global Women in Tech), Alexandra Cantor (Director Executiv al Fundației Friends for Friends), Nicoleta Munteanu (vicepreședintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin), Nona Șerbănescu (artistă vizuală, curatoare și manager cultural) și pe Oana Maria Zaharia (actriță, muzician, formator și activistă pentru drepturile femeilor).

Pentru că transformarea fetelor a fost vizibilă și încurajatoare, au primit ca recompensă un loc în Tabăra fetelor neînfricate, în care au avut oportunitatea de a interacționa cu femei care să le inspire și să le ajute să își continue dezvoltarea. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul companiei OTP Leasing, care devine totodată partener în pilotarea acestei metodologii și în mediul urban mic, prin înființarea unor noi cluburi de feminism pentru adolescente în biblioteci din 10 orașe mici din România.

Prima zi de tabără a fost una de explorare a sinelui în Atelierul de vulnerabilitate și curaj moderat de Oana Maria Zaharia, actriță, muzician, formator și activistă pentru drepturile femeilor și un atelier de artă feministă – Parcurs prin artă la feminin – susținut de Nona Șerbănescu, artistă vizuală, curatoare și manager cultural. A doua zi a fost una inspirațională, cu un panel cu femei de top din diferite domenii profesionale: Eli Roman, anchor TV și președinte al Asociației SAMAS, le-a vorbit fetelor despre Curajul de a le avea pe toate, Nicoleta Munteanu, vicepreședintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin și Fondator Kids in Business le-a povestit cum este să ai Curajul de a fi antreprenoare, Steliana Moraru, COO OTP Leasing și board member Global Women in Tech le-a arătat ce înseamnă Curajul de a conduce un business, iar Alexandra Cantor, Director Executiv al Fundației Friends for Friends a avut un dialog cu ele despre Curajul de a fi in a relationship. Ziua s-a încheiat cu o masă rotundă-eveniment cu jurnaliste recunoscute pentru contribuția lor la agenda egalității de șanse: Cristina Radu, Diana Meseșan, Adina Dragomir, Medeea Stan și Andreea Archip. S-a discutat despre pericolele și oportunitățile care le așteaptă pe fete, pe măsură ce se maturizează și devin femei care trăiesc în România.

Ramura de research a Fundației Progress a măsurat diferențele dintre fetele care au trecut prin metodologia pe care a dezvoltat-o și cele asupra cărora nu a avut nicio intervenție. Astfel, au fost analizate 6 constructe psihologice (fațete ce țin de atitudini sau comportamente): anxietate, asertivitate, curaj, dependență, optimism, încredere în sine și munca în echipă și s-a concluzionat că cea mai importantă schimbare produsă prin proiect a fost la nivel de curaj, de aici și tema taberei.

Laura Sgârcitu, Deputy CEO al Fundației Progress: ‘’Întâlnirea de la București a fost gândită astfel încât să ofere fetelor perspectiva curajului și a determinării în tot ce fac. De la viața profesională la cea personală, de la deciziile de zi cu zi la proiecția asupra propriului viitor, întâlnirea cu aceste femei puternice le-a arătat ca orice armură strălucitoare are în spate pași de parcurs, greutăți de trecut, îndolieli de îndepărtat, speranțe de hrănit, instrucție și educație.’’

„Compania noastră s-a implicat în proiect deoarece lipsa de oportunități educaționale, economice, accesul limitat la alți factori de dezvoltare personală sau culturală în rândul tinerelor din mediul rural reprezintă surse ale disparităților sociale ce afectează dezvoltarea noastră, ca societate, pe termen lung. Ne-am propus să investim în proiecte ce susțin adolescenții deoarece acestea pot crea baze sănătoase pentru orice își propun pentru viitor. Întâlnirea cu fetele din cele 8 sate a fost însă mult peste așteptările mele: am cunoscut niște adolescente deschise, curioase, ambițioase, destepte și, într-adevăr, neînfricate. Am avut un dialog matur și interesant, le-am împărtășit din experiența mea în conducerea unei companii, arătându-le prin exemplul personal că poți ajunge acolo unde îți dorești dacă ai curajul să îți creezi singur oportunitățile și să îți identifici temerile. Vom continua să investim în proiectele Fundației Progress, urmând să extindem împreună această metodologie și în urbanul mic, în 10 orașe din România.” Steliana Moraru, COO OTP Leasing.