Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, conform unor surse.

Liderii coaliţiei au renunţat la măsura interzicerii cumulului pensie-salariu, la stat, în condiţiile în care această prevedere ar fi afectat domenii deja afectate de măsurile fiscale, educaţia şi sănătatea. În plus, există o decizie a Curţii Constituţionale, din noiembrie 2023, prin care a fost declarată neconstituţională legea care interzicea bugetarilor să mai cumuleze salariul cu pensia.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afirma înainte de şedinţa coaliţie că există deja o înţelegere pe propunerile care ţin de sănătate, SGG şi Ministerul Justiţiei, unde miniştri sunt PSD, însă mai sunt de discutat măsurile fiscale şi cele care privesc administraţia.

Grindeanu spunea că un minister al Dezvoltării nu poate să nu ţină cont de propunerile care vin de la Asociaţia Municipilor, UNCJR, de la toate primăriile din ţară.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, ar urma să se facă și câteva modificări la forma care exista până acum a celui de-al doilea pachet de măsuri. Spre exemplu, vorbim despre acel capital social minim al companiilor. Ar urma să se introducă 3 praguri diferite care pornesc de la 500 de lei și pot ajunge chiar și până la 90.000 de lei, în funcție de cifra de afaceri a companiilor.