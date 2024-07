Procesul de recalculare a început oficial, iar românii urmează să primească deciziile și vor vedea ce pensie vor avea din septembrie! Este declarația făcută în exclusivitate la Realitatea PLUS, de către secretarul de stat din Ministerul Muncii, Marius Stanciu. Oficialul a prezentat și modelul deciziei de recalculare, iar seniorii vor vedea numărul total de puncte și informații despre stagiile de cotizare.

Marius Stanciu: Procesul de recalculare a inceput deja. Se lucreaza intens la casele judetene de pensii. Sambata a fost publicata in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta care ne permite sa emitem aceste decizii.

In perioada 15-31 august vor fi expediate cele aproximativ 4,7 milioane de decizii. Articolul 144 din Legea 360 spune clar ca daca in urma recalcularii rezulta o pensie mai mica decat cea aflata in plata, se mentine cuantumul cel mai avantajos.

Pot sa va prezint un model de decizie care va ajunge la pensioanr. In partea superioara o sa avem datele personale ale pensionarului. Urmeaza punctajele si cuantumul pensiei in plata la 31 auguist 2024. Informatii despre stagiul de cotizare, avem ceva element de noutate numarul punctelor de stabilitate care se acorda pensionarilor cu un stagiu mai mare de 25 de ani, avem numarul de puncte si VPR-ul care se acorda din septembrie.

Va fi eliminat acest indice de corectie odata cu intrarea in vogoare a noii legi. Din pacate, acest indice de corectie a creat si multe inechitati.

Din datele pe care le avem in acest moment, peste 3 milioane de pensionari vor avea parte de cresterea pensiei. Cand se va finaliza procesul de recalculare, vom sti exact cate persoane cor avea castig la pensie. De la un leu pana la cateva mii de lei, nu pot sa va spun ca se va dubla pensia.

Reporter: Restul oamenilor raman cu pensia aflata in plata?

Marius Stanciu: Da, pana cand numarul de puncte sau VPR va depasi pensia aflata in plata. Nicio pensie nu va scadea in urma recalcularii.

04/08 indexarea se aplica la valoarea punctului de referinta. Adica 81 de lei. Si acel VPR care va fi de la 1 ianuarie 2025 se va inmulti cu numarul punctelor realizate de pensionar.

Si in prezent adeverintele cu grupa de munca, sporuri cu caracter permanent sunt valorifcicate in baza legii actuale. In baza Legii 360 vor fi valorificate si sporurile cu caracter nepermanent, acord global.

Cei care au la dosar aceste adeverinte – recalcularea se va face in termen de 6 luni de la 1 septembrie pana la 31 martie. Cei care nu au la dosar, pot sa aduca oricand si in 2025, si in 2026. Nu este un timp pentru care sa se duca aceste adeverinte.

Am primit si noi mai multe sesizari la minister privinds aceste tarife. Neavand abilitati de control asupra detinatorilor de arhive, am sesizat la randul nostru organele abilitate. S e refereau la faptul ca sunt costuri prea mari pentru eliberarea acestor adeverinte, cateva mii de lei au platit.