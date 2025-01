A început marele protest! Mii de oameni s-au adunat deja în fața Palatului Parlamentului după apelul fără precedent inițiat de președintele ales, Călin Georgescu! Români din toate colțurile țării vin, astăzi, la București, pentru a cere reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Realitatea PLUS, televiziunea poporului, vă transmite, oră de oră, imagini și mărturii din mijlocul românilor umiliți de politicienii aflați la putere și care cer să se facă dreptate, după anularea alegerilor prezidențiale. Avocata lui Călin Georgescu a depus la Curtea Constituțională o nouă acțiune, respectiv o cerere pentru revizuirea deciziei de anulare a alegerilor de pe 6 decembrie.

UPDATE 10:10 – „Sper că judecătorii de la CCR să înțeleagă gravitatea situației în care au aruncat România și poporul român. Nu s-ar fi întâmplat nimic din toate acestea dacă lăsau alegerile prezidențiale sa decurgă în mod normal, așa cum au validat turul 1 de scrutin.

Sunt mailurile blocate datorită miilor de mailuri trimise pentru că oamenii cer să intrăm în legalitate și să se reia turul 2.

Am primit numărul de înregistrare a cererilor. Am cerut să se ia în calcul atât cererea de revizuire a lui Călin Georgescu, cât și toate cererile de revizuire care au fost depuse pentru reluarea turului 2 al prezidențialelor de acolo de unde ilegal au fost întrerupte. Toate notificarile oamenilor, toate vor fi luate în parte, vor fi opisate și depuse aici”, a spus avocata lui Călin Georgescu, Marina Alexandru, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Întrebată cum vede faptul că parlamentarii AUR se alătură protestului, aceasta a replicat: „Parlamentarii să-și facă datoria pe care o au pentru că, la momentul acesta, este singurul organism legal pe care-l avem. Domnilor parlamentari, mergeți să vă faceți datoria. Ideea e în felul următor: instituția prezidențială e descoperită. Avem un cetățean, nu mai este președinte. Nu avem președinte învestit, avem un cetățean care ocupă scaunul prezidențial și un guvern ilegitim.”

UPDATE 11:00 – Aproximativ 2.500 de oameni sunt în fața Palatul Parlamentului.

„Mulțumim pentru unitate. Se știe înăuntru de mesajul pe care noi toți l-am transmis de repunere în ordinea constituțională. De aceea vă rog să rămânem pașnici. Vom fi rechemate și eu, și colega mea pentru că ni s-a spus lucrul acesta. După ce vom opisa toate notificările, ca să ne asigurăm că nu rămâne nicuna luată în seamă, i-am anunțat că vom reveni și că le vom depune. Asta într-o zi pentru că nu rezolvăm astăzi situația. Nu vom avea un răspuns astăzi să ne spună CCR-ul gata, am rezolvat situația. Acum începe procedura aceasta pentru soluționarea cererilor de revizuire a domnului președinte Călin Georgescu și a tuturor celorlalte cereri de revizuire. Să nu dăm curs instigatorilor pentru că se dorește lucrul ăsta”, a declarat avocata lui Călin Georgescu, Marina Alexandru, la ieșirea de la CCR.

UPDATE 10:25 – Din cauza aglomerației, unei persoane i s-a făcut rău. Medicii sunt la fața locului și îi acordă îngrijiri. Aproximativ 1300 de oameni iau parte la protestul pașnic.

UPDATE 10:00 – Potrivit unei numărători neoficiale, în jur de 1000 de oameni sunt deja la protest.

UPDATE 9:45 – Avocata lui Călin Georgescu, Marina Alexandru, a ajuns la CCR.

La protest a fost adus și un sicriu pe care scrie „DEMOCRAȚIE”.

UPDATE 9:00 – Autocare pline se îndreaptă spre Capitală. Șoferii români au lipit afișe pe mașini: „Jos cu mafia din Guvern!”

Poarta CCR a fost legată cu lanțuri.

Oameni din toate coluțurile țării au început să se strângă, de la ora 8:00, pe toate arterele principale de intrare ale Palatului Parlamentului. Oamenii sunt uniți de același scop, să ceară reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale.

Rămâne de văzut dacă mai sunt sau nu la mâna Sistemului.

Ziua de astăzi va fi un test sub presiune asupra justiției și asupra clasei politice. Rămâne de văzut dacă mai sunt sau nu la mâna Sistemului.

„Mai este o șansă astăzi. Cei 9 magnifici au șansa azi să se reabiliteze în ochii românilor și sper să o facă cu succes. Pot să reintroducă normalitatea unei țări democratice azi, așa cum ne place să credem că sunem”, a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Silvestru Șoșoacă.

