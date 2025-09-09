Autoritățile din județul Constanța au activat, marți dimineață, Planul Roșu de Intervenție după un accident grav produs la ieșirea din Mangalia spre Albești, între un microbuz în care se aflau 15 persoane și un autoturism. Din primele informații, este posibil ca o persoană să fi rămas încarcerată.

Autorităţile constănțene au activat, marţi, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident în care sunt implicate un microbuz cu 15 persoane şi un autoturism.

Accidentul s-a produs la ieşire din Mangalia spre Albeşti.

”La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse. Toate victimele sunt conştiente, în evaluare medicală la faţa locului. Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat.” a transmis ISU Constanţa.

ISU Constanşa a precizat că în evenimentul rutier sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz şi 1 din autoturism.

”În total au fost duse la spital 8 femei şi 4 bărbaţi, o persoană refuzând transportul la spital”, a mai transmis sursa citată.

La faţa locului sunt 8 echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi 3 ambulanţe SAJ.

Trei persoane au fost preluate spre spital cu ambulanţele SAJ.

Sursa: Realitatea de Constanta