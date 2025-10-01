Administrația federală a Statelor Unite ale Americii a intrat în blocaj bugetar, în noaptea de marți spre miercuri, după ce senatorii nu au reușit să adopte la timp un proiect de finanțare de ultim moment.

Situația, prima de la cea din 2018-2019, ar putea opri temporar unele dintre serviciile guvernamentale americane, relatează BBC.

Senatorul republican John Thune afirmă că partidul său nu va fi „luat ostatic”, în timp ce liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, acuză republicanii că „spun minciuni”.

În general, în timpul unui astfel de blocaj, angajații esențiali continuă să lucreze normal – unii fără a fi plătiți – în timp ce personalul guvernamental considerat neesențial este trimis temporar în concediu fără plată.

CNN notează căsServiciile vitale rămân active, dar unele procese administrative sunt blocate.

Spre exemplu, audierile de imigrație pot fi anulate, împrumuturile federale pentru locuințe și afaceri mici pot întârzia.

Președintele Donald Trump a salutat situația și a afirmat că dintr-un astfel de blocaj „pot rezulta lucruri bune”. Totodată, liderul de la Casa Albă a amenințat și cu concedieri „ireversibile” în rândul angajaților federali.

În majoritate, investitorii privesc dincolo de această oprire previzibilă, considerând-o o întrerupere temporară.

În regiunea Asia-Pacific, bursele sunt mixte, investitorii concentrându-se mai mult pe probleme interne decât pe politica de la Washington.

În Japonia, indicele Nikkei 225 este în scădere cu aproximativ 1%, după publicarea unui raport privind sentimentul din mediul de afaceri, care a dezamăgit.

În India, indicele Nifty 50 este în creștere, după ce Banca Centrală a decis să mențină dobânzile neschimbate.

În SUA, marți, principalele indici bursieri au închis în creștere, iar Dow Jones Industrial Average a atins un nou record istoric. Totuși, există semne de neliniște: contractele futures pe acțiuni americane indică o deschidere în scădere miercuri.

Considerat un refugiu sigur în perioade de incertitudine, aurul a atins un nou record, depășind 3.872 de dolari uncia.

În același timp, dolarul american se menține aproape de minimul ultimelor 7 zile în raport cu principalele monede internaționale.