Alegeri prezidențiale 2024. Liderul AUR George Simion, candidatul partidului la alegerile prezidențiale, s-a prezentat duminică alături de soția sa, Ilinca, la o secție de votare organizată în incinta liceului Gheorghe Lazăr din Capitală, acolo unde acesta din urmă a votat. Cu acest prilej, Simion a transmis: ” Sunt foarte bucuros că reușim să redăm speranța românilor și gândul la un viitor mai bun”.

„Eu si in liceu, si in toate proiectele in care am fost implicat mi-am facut temele. Imi pare rau ca alti candidati au venit nepregatiti. De aceea ma bucur de aceasta zi frumoasa si de aceea vreau sa incurajez romanii sa mearga la vot. Sunt foarte bucuros ca reusim sa redam speranta romanilor si gandul la un viitor mai bun”, a declarat George Simion.

Intrebat cum a decursul votul la Roma, acolo unde liderul AUR si-a exercitat dreptul de vot in cursul zilei de vineri, 22 noiembrie, Simion a raspuns: „Votul la Roma a fost extrem de bine organizat. Ii felicit pe cei care s-au ocupat de sectiile din Diaspora. Din pacate s-au constata niste fraude si as vrea ca acestea sa se rezolve astazi pentru ca nu poti avea buletine stampilate dinainte si nu poti avea oameni care intra cate doi in cabina de vot. Am vazut acest lucru astazi, in mai multe sectii din Romania, din mediul rural. In ce lume traim? In lumea baronilor, in lumea primarilor care dau ei presedintele? Sa ii lasam pe romani sa decida, fara manipulare, fara sondaje falsificate care sa ridice un candidat fara sanse sau altul; sa votam pentru toti romanii”.

Intrebat cate procente crede ca va lua, candidatul AUR la cea mai importanta functie in stat a evitat sa se pronunte in acest sens.

„Nu cred ca e normal sa fac o estimare. Nu stiu daca nu incalc legislatia electorala. Vreau doar sa indem romanii sa voteze, sa indem tinerii sa voteze pentru ca viitorul este al lor si tara naostra, Romania, e a lor. Sa indemn varstnicii sa voteze si sa stie din partea noastra ca ii respectam si ca le multumim tuturor varstnicilor pentru ca ne-au lasat o tara fara datorii. Le multumim parintilor si bunicilor nostri pentru cat au muncit pentru noi. Ca ne gandim la pensionarii cu grupe de munca, la mineri, la siderurgisti, la petrolisti, la cadrele miliartare in rezerva si retragere, la pensionarii CAP-isti, la oamenii care au muncit ca noi astazi sa avem o tara. Ne gandim la persoanele angajate in campul muncii, la ingineri, la economisti, la cadrele medicale, la cadrele didactice – cum este si sotia mea -, cei care sunt remunerati mult prea putin si sunt descurajati sa plece si sa isi abandoneze meseria pentru care au un har”, a aratat liderul AUR.

Reporter: Ilinca, ce va doriti de la viitorul presedinte?

Ilinca Simion: Sa faca dreptate.

Reporter: Cu ce ganduri ati venit astazi sa votati?

Ilinca Simion: Sa votam pentru schimbare si pentru copiii Romaniei, pentru ca toti au nevoie de o Romaniei mai buna.

Reporter: Aveti emotii legate de intrarea in turul 2 a sotului dvs?

Ilinca Simion: Nu. Astazi nu.

George Simion: Nu avem nicio emotie. Rugam toti romani de buna credinta sa mearga la vot cu incredere

Reporter: De ce ati ales sa votati in diaspora daca oricum ati venit astazi alaturi de sotia dvs la vot?

Pentru a arata romanilor din diaspora ca ii respectam si ca noi nu ii consideram nici tradatori si nici necalificati. Noi apreciem experienta pe care romanii din diaspora au dobandit-o si ii vrem alaturi de noi sa punem bazele Romaniei de maine.