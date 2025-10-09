Alina Bica a scăpat de pedeapsă fără să execute nici măcar o zi în spatele gratiilor. Judecătorii Curții de Apel București au motivat decizia fără precedent prin faptul că fosta șefă a DIICOT și-ar fi ispășit condamnarea în Italia, acolo unde a stat zilnic câteva ore în arest la domiciliu.

Instanța din România a respins repatrierea ei pe motiv că o parte din pedeapsă a fost deja executată.

În Italia, autoritățile i-au impus un regim special: Alina Bica trebuia să stea în arest la domiciliu în intervalul 21:00 – 7:00, iar pe timpul zilei i s-a permis să meargă la serviciu.