Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a lansat, joi, critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit „bichonul lui Macron”. Jurnalista a susținut că șeful statului are „alte interese decât cele ale românilor” și că legătura sa cu liderul de la Paris ar reflecta o agendă străină de prioritățile țării noastre.

„L-am urmărit și eu astăzi. Ce să vă spun? Totuși, președintele are un comportament ciudat. Nu știu… L-am văzut, mă gândesc că îi era frig – făcea tot timpul din cap, din mâini, se întorcea, se uita, adică sunt niște chestii de protocol care trebuie să fii foarte atent.

Ce să vă spun? Ok, a învățat, protocolul îl știa pentru că am arătat imaginile zilele trecute și a fost foarte clar că a avut, de fapt, o problemă de concentrare la Timișoara, pentru că era prima oară când face acest protocol. Este jenant că trebuie să comentăm astfel de lucruri. Eu mă așteptam să comentăm de la președinte ceva legat de atribuțiile sale, nu de niște participări de astea onorifice la anumite momente”, a comentat, joi, Anca Alexandrescu, referindu-se la ultima apariție în spațiul public a președintelui Nicușor Dan.

Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS a precizat că Nicușor Dan este „bichonul lui Macron, este în derivă – după cum vedeți – pentru că la Paris este o situație tensionată și este foarte clar că zilele lui Macron sunt numărate. Nu știu dacă va pica acum, dar este foarte clar că puterea lui Macron este zdruncinată și a ajuns aproape de zero, inclusiv la încrederea la propriul popor. Nicușor Dan nu se ocupă nici de România, nici de români. Are cu totul și cu totul alte interese și vedem asta inclusiv din subiectele pe care le vom discuta cu voi apropo de ce au făcut cele două ministre cu pupielele dl Nicușor Dan, căci USR este partidul dl Nicușor Dan”, a declarat jurnalista într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Raport de zi” de la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă USR-ul este, în continuare, partidul lui Nicușor Dan sau dacă a fost dat la o parte pentru noua formațiune politică ce i s-ar pregăti președintelui, Anca Alexandrescu a răspuns: „Nu cred că l-a dat de-o parte. Vreau să vă aduc aminte că atât dl Moșteanu, cât și dna Țoiu – adică Ministerele Apărării și de Externe – au fost cerute în mod special de Nicușor Dan să fie la USR ca să poată să-și pună niște oameni cu care el lucrează. Și-au făcut și selfie în avion când erau toți, dar ei fac parte din aceeași bulă, ca să zic așa. Deci, comportamentul lor este la unison. Cred că și pe criteriul ăsta sunt aleși când fac parte din acest partid: se ocup doar de imagine, nu îi interesează nimic legat de România și de români, totul este pe bază de imagine și de slugărnicie față de alte puteri în afară de România”.

Referitor la situația din Franța și la ce vor face liderii politici de la București după ce acesta va pleca din funcție, jurnalista a arătat că Ilie Bolojan o să plece și el din funcția pe care o deține în momentul de față. „Și el (Bolojan – n.r.) are zilele numărate. Imediat ce va fi decizia la CCR, care sunt convinsă că va fi în defavoarea pachetului asumat de Bolojan, e o certitudine că va pleca și Bolojan. Nu am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere”, a precizat jurnalista.

Ea a menționat, în context, că liderii politici români încearcă „clar să se reorienteze, văzând că Europa este în cădere liberă”.

„Atât Ursula von der Leyen, cât și cancelarul Merz, cât și Starmer în Anglia, dar și Macron au o problemă. Problema Oanei Țoiu la Washington arată că se încearcă o reapropiere de Administrația Trump. Nu, deocamdată nu pare că a obținut ceva dna Țoiu. Chiar citeam acum, înainte să intru în direct, un comentariu al celor de la Dolce Welle, care spun clar că România nu a primit absolut nimic la întâlnirea de ieri (miercuri – n.r.), niciun fel de promisiune, nici de ridicare a vizelor, nici de suplimentare a forțelor. Poate doar niște oportunități tranzacționale, adică în continuare România poate să acceseze o relație doar pe bază de bani foarte mulți, banii noștri, de cumpărat armament”, a explicat Anca Alexandrescu.

Potrivit jurnalistei, modul în care a apărut, miercuri seara, ministra rezist Oana Țoiu, dar și modul în care se raportează Departamentul de Stat al SUA la această întâlnire „arată foarte clar că România nu contează”.

„Nu există niciun fel de comunicat de la Departamentul de Stat după această întâlnire, nicio postare pe pagina lui Marco Rubio, deși a avut și alte activități care au apărut atât în comunicat, cât și pe pagina dl. Rubio, s-a întâlnit și cu prim-ministrul din Trinidad and Tobago, există postare lui Rubio. Nimic, absolut nimic”, a atras aceasta atenția.

Avertisment dur: „România contează în acet moment, nu mai este nici măcar în meniu”

„Vreți să vă aduc aminte și cum a fost când a câștigat Nicușor Dan? A fost un anunț pe site-ul Ambasadei americane la București, așa cum s-a întâmplat și acuma cu Maia Sandu. Nu a venit niciun anunț oficial de la Washington de felicitare, așa cum se obișnuiește. Este, în continuare, aceeași atitudine.

Vă aduc aminte că eu am publicat în presă acea hârtie pe care Oana Țoiu a trimis-o către AEP în urma Raportului de la Departamentul de Stat, în care cere detalii, informații, documente în legătură cu anularea alegerilor. Este foarte clar că în continuare există acea suspiciune la Washington, exprimată și de vicepreședintele american JD Vance la Munchen. Nu reușim să mai avem politică externă. Nu e de acuma, e de 10 ani de zile. Totuși, Iohannis era cât de cât băgat în seamă. Acum nu mai avem absolut nimic. Puterea de la București trăiește și respiră prin intermediul lui Macron și a celorlalți lideri europeni, care își trag sufletul, abia mai răsuflă. Vor trebui, probabil, să reinventeze politica externă. Din păcate, Nicușor Dan îl pune pe liber și pe Cristian Diaconescu de la Palatul Cotroceni începând cu 1 noiembrie, ultimul profesionist care mai era acolo și care mai avea un dialog cu Departamentul de Stat. Lucururile arată foarte rău pentru România, nu o spun doar eu. O spun chiar și oamenii lor. Din păcate nu ne așteptăm la lucruri bune. România nu contează. Nu mai este nici măcar în meniu la momentul acesta”, a mai spus Anca Alexandrescu.