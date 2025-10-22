Un nou scandal zguduie scena politică românească: realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a prezentat un documentul care demonstrează încălcarea deliberată a legii de către prim-ministrul Ilie Bolojan în cazul proiectuluiu de lege privind legile magistraților.

”Am primit documentul care-l îngroapă definitiv pe Ilie Bolojan. Prim-ministrul al României a încălcat cu bună știință legea.

Avem documentul care arată foarte clar că atât Ministrul Muncii cât Și Ministrul Justiției i-au pus in vedere lui IIie Bolojan faptul ca este nevoie de avizul CSM-ului . Fara acesta nu se putea merge la asumarea răspunderii.

Deci avem un premier in funcție care a încălcat legea cu buna știință. … a încălcat legea cu buna știință cum de altfel a făcut si la Oradea unde a pierdut procese pe banda rulanta,” a afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Sursa: Newsinn

