Schimbare bruscă de atitudine – peste noapte – în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a analizat în termeni duri schimbarea bruscă de atitudine în rândul suveraniștilor vopsiți. În realitate, valul suveranist crește, nu se va dezumfla, iar lucrul acesta le dă fiori, punctează jurnalista.

„Nu e vorba despre ce pregătește Sistemul, e vorba despre susținătorii lui Nicușor Dan care, în mod absolut grețos, se transformă în suveraniști peste noapte, văzând că în Franța se prăbușește Franța sistemul lui Macron, că Europa este în pragul colapsului, cât și în Germania, și Marea Britanie, acest sistem care a susținut venirea lui Bolojan și a lui Nicușor Dan la București împotriva valului suveranist se prăbușește.

Așadar, susținătorii lui Nicușor Dan se metamorfozează peste noapte în suveraniști curați, în continuare îndeamnă la ură, la răzbunare, cer arestări, se fac în continuare categorisiri de-o parte și de cealaltă, ei sunt intelectualii, curații, cei mai buni, ceilalți sunt pleava societății. Deși Nicușor Dan spune că nu este de acord cu această ură, cu această dezbinare, iată că susținătorii lui, și mă refer aici la mai nou Adrian Papahagi, este cel care vine și spune „Noi suntem adevărații suveraniști peste noapte, noi nu am susținut niciodată globalismul, doar o parte din susținătorii lui Nicușor Dan susțin globalismul și LGBTQ. Gata, să se termine cu lucrurile astea, noi mergem la biserică, noi suntem credincioși, noi suntem adevărații suveraniști!” Continuă această categorisire pe care pe care o practică cei care îl susțin pe Nicușor Dan.

În realitate, valul suveranist crește, nu se va dezumfla. Lucrul acesta le dă fiori.

Eu cred că această transformare peste noapte face parte din procesul de recunoaștere a faptului că noi am fost cei care am fost corecți, cei care susținem în continuare întoarcerea la valorile tradiționale, la normalitate. Încep să ne dea dreptate. Tot ce am pătimăt de la alegerile din noiembrie anul trecut, începe să iasă la suprafață adevărul, așa cum bine a spus Călin Georgescu. Asta trăim astăzi. Își dau seama cei care au votat cu Nicușor că valorile pe care noi le-am promovat sunt cele corecte, reale. Este o satisfacție în plus a noastră că noi am fost de partea corectă. Aștept de la președintele țării să sancționeze astfel de comportamente dacă își dorește să fie președintele tuturor românilor și dacă își dorește într-adevăr să meargă pe linia corectă.

Nu mă aștept de la ei să recunoască că ei au greșit și noi avem dreptate, dar mă aștept de la ei să termine cu această ură și împreună să reușim să reclădim România, practic să ne luăm țara înapoi. Acest lucru pe care l-aspus noi, că vrem să ne luăm țara înapoi, devine un deziderat și pentru ei. Mă bucur foarte tare că Dumnezeu lucreză și noi împreună vom reuși să extindem această trezire în conștiință pe care a reușit-o Călin Georgescu cu peste 5 milioane de oameni și simt că în fiecare zi acest număr este din ce în ce mai mare. Iar totul este legat de credință, de Dumnezeu, bun simț, bunătate, nu de dezbinare și ună. Sper că împreună să reușim să ne împăcăm unii cu alții și ca împreună să construim ceea ce ne dorim pentru copiii și nepoții noștri”, a spus Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, într-o intervenție la Realitatea PLUS.