Trimiterea în judecată a dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la lovitură de stat ridică mari semne de legalitate, susțin mai mulți specialiști. Mai mult, ar exista o coordonare între procurorul general și Nicușor Dan, potrivit surselor Realitatea PLUS. Alex Florența a venit în fața jurnaliștilor la ora 11:00, pe data de 16 septembrie pentru a anunța mecanismele prin care Rusia a încercat să manipuleze alegerile prezidențiale din România. Procurorul general a anunțat că îl trimite în judecată pe Călin Georgescu alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane pentru o tentativă de lovitură de stat. Anunțul oficial al trimiterii în judecată s-a făcut, după ce Florența a prezentat mai multe fragmente din rechizitoriu.

”A fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti rechizitorul emis de Parchetul General, în care au fost trimişi în judecată 22 de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, instigare publică şi unii dintre ei pentru infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţilor sau a materialelor explozibile”, a declarat procurorul general.

El a expus în fața opiniei publice fragmente în care au fost prezentate elementele de context care au dus la dosarul penal împotriva lui Călin Georgescu. Procurorul General susține că prin mecanismele digitale, fostul candidat la alegerile prezidențiale și-ar fi crescut vizibilitatea online.

”Inclusiv, compania TikTok, în urma solicitărilor noastre, a realizat o analiză amplă asupra modului în care s-a derulat acest conținut în cadrul platformei și conform unui raport public, au fost identificate două rețele coordonate care au operat pe teritoriul României în noiembrie și decembrie în vederea promovării candidatului independent. Aceste campanii au urmărit exploatarea vulnerabilităților generate de lipsa respectării politicilor de filtrare a conținutului viralizat, prin intermediul postării de comentari. Manipularea algoritmilor, după cum ne arată raportul oficial al TikTok, a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtaguri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populate în cadrul platformei”, a mai spus Alex Florența.

La doar o oră după conferința maraton a lui Florența, Nicușor Dan a transmis un mesaj de felicitare pentru activitatea Pachetului General, după ce procurorii au fost criticați vehement de președintele României.

”Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024.

Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.