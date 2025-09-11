O atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până vineri noaptea în opt judeţe, precum şi o informare de precipitaţii şi intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor, au fost emise, joi, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Conform prognozei de specialitate, va fi Cod galben de vreme instabilă în judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare, unde, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 3:00, va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 – 30 l/mp, izolat peste 50 l/mp.

Totodată, în perioada 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 20:00, va fi în vigoare o informare de ploi însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului, joi mai ales în regiunile intra-carpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane.

Izolat, vor fi descărcări electrice, iar cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20 – 40 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Pe parcursul zilei de joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40 – 50 km/h, în timp ce la munte vor depăşi 60 – 80 km/h.