Energia reprezintă un subiect de foarte mare interes și, în urma discuțiilor demarate, au fost agreate cinci măsuri în cadrul Coaliției de guvernare, care au fost trimise și Guvernului, în vederea scăderii prețului la energia electrică, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.

\”\”Subiectul energiei reprezintă un subiect de foarte mare interes.(…) De când am început discuțiile în căutare de soluții pentru ca românii să nu mai plătească aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa am făcut progrese serioase. Deja suntem la stadiul în care avem cinci măsuri care au fost agreate și în cadrul Coaliției de guvernare și care au fost transmise Guvernului României pentru a fi adoptate în cadrul unui memorandum. Acestea vor veni complementar cu măsuri de rezolvare a problemei de fond, și anume creșterea capacităților de producție\”\”, a spus Ivan, subliniind că măsurile au fost stabilite împreună cu patronatele și alți actori din domeniu.

Acesta a precizat că durata medie de implementare a măsurilor variază între două săptămâni și șase luni, dar că, în opinia sa, un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ șase luni, un an, până la care se vor vedea primele efecte.

Potrivit ministrului, una dintre măsuri vizează mecanismul de market maker, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei creând cadrul legal pentru ca acest mecanism să fie agreat, și urmează ca, în perioada următoare, ministerul, în calitate de acționar la principalele companii care produc energie în România, să ceară conducerii acestora o analiză asupra dorinței de a se califica ca și market maker.

\”\”Am creat cadrul legal, avem câteva luni la dispoziție pentru a operaționaliza acest mecanism care va putea să ducă, împreună cu celelalte măsuri, la o scădere a prețului final. Scopul este unul foarte simplu. Niciuna din aceste măsuri nu funcționează de una singură. Dacă ele nu vor fi luate în integru, într-un mod foarte clar și precis, nu vom avea un efect pe care îl estimăm astăzi\”\”, a precizat ministrul.

El a adăugat că un alt mecanism, care a fost operaționalizat încă de la începutul discuțiilor, a fost extinderea mecanismului de garantare a tranzacțiilor de energie pe piața angro.

\”\”După ce ANRE a instituit această schemă, putem să spunem că o mare parte din ceea ce se putea discuta despre potențial speculativ al pieței de energie a fost eliminat. În momentul de față, cei care vor să cumpere în avans energie electrică sunt obligați să vină cu o garanție de 10% pentru achizițiile mai mari de șase luni și cu o garanție de 5% pentru achizițiile mai mici de șase luni.

Dar în acest mecanism este evident că o mare parte din ceea ce se putea discuta despre potențiale mecanisme de speculă au fost eliminate\”\”, a explicat șeful de la Energie.

De asemenea, ministrul a menționat că în prezent, din totalul costului operatorilor de distribuție, aproximativ 20% reprezintă consumul propriu tehnologic.

\”\”Sunt anumite pierderi care, odată cu investițiile în infrastructură, odată cu sisteme integrate digitale vor scădea. E un alt mecanism de achizitor unic care a fost gândit împreună cu piața și care va putea să ducă la o scădere a acestei medii care la nivelul European se situează în jurul cifrei de 8-10%\”\”, a detaliat el.

Un alt punct vizează prețuri dinamice, contoare inteligente, sisteme integrate digital. Pe o analiză făcută asupra impactului în Marea Britanie, în Belgia, în Spania, în Germania, în țările scandinave, această măsură, odată implementată, a dus la o scădere a prețului pentru consumatorul final de aproximativ 24%.

\”\”Această măsură vine integrată tot împreună cu operatorii de distribuție. Nu e suficient să instalăm doar smart meter care să nu partajeze date în timp real, ci am creat un mecanism prin Fondul pentru modernizare prin care, împreună cu operatorii privați, creăm soluții integrate de consum\”\”, a explicat Ivan.

Acesta a precizat că urmează ca, în perioada următoare, împreună cu o parte dintre partenerii ministerului, să fie anunțată inclusiv producția în România de astfel de dispozitive care să folosească tehnologie extrem de avansată și care să deservească piața din România și întreaga piață din Europa.

Totodată, ministrul Energiei a semnalat că în momentul de față există aproximativ 40 de linii de finanțare pe tot ce înseamnă eficiență energetică, energie, din foarte multe agenții guvernamentale și din ministere, de la Agricultură până la Ministerul Fondurilor Europene, și s-a agreat crearea unui mecanism prin care tot ce înseamnă investiții în energie, în eficiență energetică, să fie agreate la nivelul unui task force, care să fie condus de Ministerul Energiei, pentru a avea o viziune clară legat de tot ce înseamnă finanțarea energiei din România.

\”\”E foarte complicat ca astăzi să ai 10 pagini de finanțări în diferite zone, să stai să faci o muncă de research în mod direct ca să vezi ce politici publice ai peste șase luni, un an, cinci ani, ca și Minister al Energiei, cum proiectezi politicile publice pentru următorii cinci- zece ani, dacă nu ai această viziune globală asupra tuturor liniilor de finanțare. Din acest punct de vedere, deja avem memorandumul pregătit. El a fost trimis și către Guvern, se lucrează acum la avizarea acestui act prin care vom ajunge să avem în sfârșit curat în tot ce înseamnă finanțări pentru energie și eficiență energetică în România. Iar acest lucru ne va ajuta foarte mult să fundamentăm toate politicile publice și să dăm bani țintit\”\”, a punctat Bogdan Ivan.

La rândul său, președintele Centrului român al Energiei, Corneliu Bodea, a subliniat că important este că aceste măsuri au rezultat printr-o consultare autentică și reală cu industria și cu alte autorități ale statului.

\”\”Apoi eu cred că mai este important faptul că ele au rezultat și reprezintă o intersecție a unor poziții, o intersecție a unor poziții între industrie – și credeți-mă că nici în cadrul industriei nu este ușor să intersectezi pozițiile tuturor jucătorilor – a pozițiilor Ministerului, autorității de reglementare, a politicului în general. Și eu cred că asta este valoros. Mai cred, de asemenea, că nu este final acest demers. Eu cred și, cu suportul domnului ministru, vom continua să avem acest dialog și vom continua să identificăm, să facem în primul rând operaționale aceste cinci măsuri și să identificăm noi oportunități, noi soluții. Transmitem și un mesaj cu privire la preocuparea pe care industria, politicul, autoritățile statului o au în legătură cu ceea ce se întâmplă cu prețurile la energie. Este un mesaj care trebuie înțeles. Nimeni din industrie, sau cu atât mai puțin din autoritățile statutului nu beneficiază într-un climat în care prețurile la energie sunt mari\”\”, a transmis președintele Centrului român al Energiei, Corneliu Bodea.

AGERPRES