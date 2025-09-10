Opoziția suveranistă condusă de AUR lansează azi atacuri pe toate fronturile în Parlament. Solicitarea pentru înființarea unei comisii de anchetă în Parlament ajunge la votul final în plen, iar partidul condus de George Simion va depune și o moțiune simplă care-l vizează pe ministrul Educației, Daniel David.

Opoziția a solicitat înființarea unei comisii care să aibă dreptul să obțină și să desecretizeze documentele din ședința CSAT, să analizeze implicarea Guvernului și a altor instituții în anularea alegerilor, dar și existența unor influențe interne sau externe în luarea acestei decizii.

Suveraniștii au argumentat că alegerile au fost anulate tocmai pentru că victoria lui Călin Georgescu era sigură.

MOȚIUNE ÎMPOTRIVA LUI DANIEL DAVID, „UN PEDAGOG CU ÎNCLINAȚII DE CIOCLU”

Tot astăzi, AUR depune și o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, pe care-l acuză că ar fi un „gropar al educației”. Senatorul Sorin Lavric l-a numit pe Daniel David „un pedagog zbir cu înclinații de cioclu”, referindu-se la intenția de a crește norma didactică de la 18 la 22 de ore pe săptămână.

Moțiunea simplă va fi depusă la Senat și urmează să fie citită săptămâna viitoare. Deși nu are putere de demitere, ea reprezintă un semnal politic puternic și poate influența opinia publică și negocierile din coaliție.

Pe 12 septembrie, profesorii ies din nou în stradă, iar pe 15 septembrie se anunță un protest uriaș al bugetarilor, care vor merge în marș din Piața Victoriei până în fața Parlamentului.