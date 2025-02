Gigi Becali a anunțat din nou că ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale din 2025. Deputatul AUR susține că, dacă liderul partidului, George Simion, nu va intra în cursă, el va candida ca independent pentru a-l bloca pe Călin Georgescu, pe care îl consideră o amenințare pentru România.

„Dacă George Simion nu candidează, atunci voi candida eu ca independent. Mă retrag din AUR, pentru că am intrat într-o casă AUR, nu sunt trădător. Mă retrag și candidez eu ca independent. Aștept să vină din America acum și îl voi întreba: candidezi sau nu candidezi? Bărbătește, față în față”, a declarat Becali.

Omul de afaceri a explicat că a luat această decizie pentru a-l împiedica pe Călin Georgescu să câștige alegerile. „Nu-l poate bate nimeni pe Georgescu. Și atunci am zis: singura soluție sunt eu. România e bine acum, am depășit Polonia, am depășit Ungaria, avem autostrăzi, Europa a investit miliarde în noi. Și vine unul ca Georgescu, care poate distruge tot într-un an. Atunci mai bine mă sacrific eu”, a spus Becali.

Pe lângă declarațiile despre candidatura sa, Becali a lansat și un atac la adresa Statelor Unite, criticând poziția președintelui american JD Vance, care a comentat anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Ne-a dat vreun ban America? E partener strategic, bine, respectăm ce am semnat, dar Europa e familia care ne-a dat mii de miliarde. America ce a făcut? Ne-a adus baze militare, dar tot noi am plătit pentru ele”, a afirmat el.

Becali a criticat, de asemenea, promovarea diversității și a egalității de gen, pe care o consideră impusă de SUA și de Uniunea Europeană.

„Voi ați adus toate mizeriile în Europa, toate alea, cu homosexualii. Nu de la voi a venit? Soros al vostru nu e cumva american? Acum aveți obligația să curățați, nu să ne impuneți nouă ce să facem cu democrația”, a declarat el.

