Pregătirea aderării României Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa (OCDE) i se datorează exclusiv premierului Nicolae Ciucă, este de părere Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS. Numirea lui Nicolae Ciucă după Florin Cîțu la conducerea Guvernului de Klaus Iohannis a scăzut nivelul de pesimism al oamenilor din România, de la 90% la 68%, fiind schimbat nivelul de percepție al populației despre direcția în care se îndreaptă țara. Iar asta pentru că actualul premier este interesat de efectul deciziilor asupra românilor, mai susține Bobby Păunescu.

Bobby Păunescu: Dacă la nivelul populației scade pesimismul, i se datorează în primul rând lui Nicolae Ciucă. și este în ascensiune

„Există și vești pozitive. Guvernul incepe sa lucreze si pe plan international, cu integrarea României în OCDE, în structurile importante din lume . E important de menționat că decizia de a merge mai departe si de a intra România in procesul de aderare s-a făcut odata cu numirea premierului Nicolae Ciucă .Si asta nu vine gratuit, pentru că se văd cifrele economic și la nivelul impactului sociologic.

Daca cineva are interes sa vada cum trăiesc românii…, că numai asa poti sa conduci: sa vezi daca masurile au un impact. Așa cum a spus și dl Ciucă. A spus foarte clar că acest guvern e construit in jurul populatiei. Asta înseamnă că trebuie să urmărești și tot ce zice populația. Cei care conduc au și frâiele în mână.

Dacă la nivelul populației a scăzut pesimismul, și sunt mai puțini oameni care cred că România se îndreaptă într-o poziție greșită, i se datorează în primul rând dânsului (N. Ciucă – n.red.), si domnului Iohannis, că a insistat. Îl ajută și experiența militară. Are o importanță foarte mare, pentru că ajunsesem la un grad infricoșător că ne indreptăm într-o direcție greșită. Eram pe la 90%, acum suntem la 68%”, a declarat Bobby Păunescu, duminică seară, la B1TV.

„Noi am sustinut ca avem nevoie de un premier din partea Armatei, si-a aratat patriotismul pe câmpul de luptă, fiind intr un partid politic. Singurii care am spus asta. Într-un fel mă bucur că ce am gândit la această emisiune nu a fost o decizie proastă, nu vorbesc doar asa, ca sa ne aflam in treaba. Domnul Nicolae Ciucă fiind in ascensiune”, a mai punctat Bobby Păunescu.

Bobby Păunescu: „Dl Cîțu a fost împotriva acestei situații. Lua decizii bune pe ansamblu, dar mare parte nu în folosul imediat al populației”

„Faptul ca dl Citu nu mai e premier si mai e un premier in care lumea are incredere, are legătură cu Armata. A fost impotriva acestei situații, dl Cîțu. De la 90%…. Nu sunt împotriva dânsului, dar pe ansamblu lua decizii bune, dar mare parte nu erau in folosul imediat al populatiei, al românilor. Intr-o lume globală toți trebuie să trăiască bine.

Sunt diferente la nivelul perceptiei populatiei, a facut lucruri proaste, poate comunicarea. Acest eveniment are loc astăzi, nu atunci (pregătirea de aderare în OCDE – n.red.). Primul ministru al României a anunțat într-o conferință de presa cu reprezentanții OCDE începerea procedurii de integrare, important din punct de vedere economic”, a explicat Bobby Păunescu.

Importanța schimbării premierului cu Nicolae Ciucă de către președinte și scăderea pesimismului în România în câteva luni

„Miscarea principala din România este patronatul român, membru al Consiliului Economic și Social, unde se discută legile cu impact social, companiile mari, care ne fac cinste. Dar pentru a ne dezvolta avem nevoie de întreprinderi mici, de companii cu 3-5 persoane care își riscă și casa să facă.

Trebuie unite pentru a avea o voce puternică. Primul ministru a fost si a discutat cu patronatul român si arată înțelgere, că economia e un tot. Din 6 federații, una nu este. Trebuie sa ne unim cu totii pentru a fi o voce. Ca in Italia. Dacă se voia o întâlnire pentru Fiat Grup, se anula orice alta intâlnire si avea loc discuția. Când ai milioane de oameni sub patronatul român, sunt importante companiile, toate la un loc, nu trebuie să existe <<nu vreau cu ăla>>. Daca vrem sa facem ceva, sa lasam orgoliile la o parte, ca orgoliile distrug, fără partipriuri. Pentru a doua republica care bate la usa, vrand, nevrand, avem nevoie de lucrurile astea. Repatriot devine din ce in ce mai mult o voce. Avand in vedere ca mai mulți copii se nasc in strainatate, e foarte clar ca sunt foarte multi plecati, asa ca Reptatriot e o obligatie sa incerce sa fie legatura si cred ca, impreuna cu patronatul, guvernul, primul ministru,devenim o tara foarte puternică la nivel internațional si in diaspora. Ca diaspora Irlandei, Israel”, a explicat Bobby Păunescu.

„Vedem că România, odată cu numirea premierului Ciucă ajunge cam acolo. Sunt sondaje care spun ca nivelul pesimismului e 68-70%, fata de 89% cat era in septembrie, când populatia României era convinsa ca merge intr-o directie gresita. Odata cu schimbarea antrenorului cu dl Ciuca, iata ca nu mai avem mult pana la 100%. La revolutie 70% aveau parerea ca mergem intr-o direcție greșită. În iunie, unde era 69% la nivel mondial, scade vertiginos , ajunge la 89-90% neincredere, pesimism total fata de guvernul Citu si modul in care se indrepta România. Pică Guvernul Cîțu, se ia o hotărâre grea, vine Dacian Julien Cioloș, care reuseste sa ne țină în loc două săptămâni în care obține 10 voturi pentru candidatura sa, practic, a dus mai jos România. Urmează si pana la urma castiga binele. Președintele României ia o decizie inteleapta si-l numeste premier pe dl Ciucă. Care s-a dovedit ulterior ca e o decizie buna, ca in România scade numarul pesimistilotr la 68-69 care e coeficientul industriei”, a mai evidențiat Bobby Păunescu, duminică seară, la B1TV.