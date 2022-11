Odata cu inceperea sezonului rece, la Unitatea de primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Judetean Suceava a crescut foarte mult numarul pacientilor pediatrici ca urmare a aparitiei virozelor respiratorii. Chiar daca in acest an numarul cazurilor inregistrate la copii este mai mare decat in anii precedenti, parintii trebuie sa stie ca primul rol in tratamentul acestor afectiuni il au medicul de familie si/sau medicul pediatru din ambulator, unde trebuie sa se adreseze prima data la aparitia simptomelor.

Viroza respiratorie reprezinta o infectie a cailor respiratorii superioare si/sau inferioare cauzate de un virus si nu de o bacterie. De aceea, administrarea de prima intentie a antibioticelor de la debutul simptomelor este contraindicata. Antibioticele se folosesc pentru tratarea infectiilor cauzate de bacterii si nu de virusuri.

Numarul mai mare de viroze la copii se explica o data prin prezenta unui sistem imunitar insuficient dezvoltat, care nu poate oferi o protectie eficienta impotriva patogenilor cat si prin modul de transmitere aerian al patogenului in cadrul colectivitatilor. Copii se pot imbolnavi de viroze respiratorii de 6-8 ori pe an.

Foarte important in preventie sunt masurile igienico-sanitare (izolarea copiilor bolnavi, spalatul frecvent al mainilor, dezinfectarea suprafetelor si obiectelor atinse de persoane contaminate, evitarea contactului mainilor persoanei contaminate cu ochii, nasul sau gura copilului, evitarea contactului direct cu persoana contaminata). Anumite virusuri pot supravietui mai mult de 30 de minute pe suprafata tegumentului, cateva ore pe suprafete de contact atinse de persoane infectate si mai mult de 24 de ore la nivelul servetelelor nazale contaminate.

„Este foarte important pentru parinti sa stie cand sa se prezinte la medicul de familie sau medicul pediatru si cand sa se prezinte direct la camera de garda. Un copil care prezinta tuse, secretii nazale, obstructie nazala, chiar daca face febra, se va prezenta la medicul de familie si va primi tratament simptomatic corespunzator. Este foarte importanta izolarea copilului la domiciliu pentru ca va fi mai bine hidratat si administrarea medicamentelor se poate face corect.

Putem astepta 2-3 zile inainte de prezentarea la medic in cazul urmatoarelor simptome: febra – bine tolerata 2-3 zile, tuse, scaune diareice dar cu apetit pastrat pentru lichide, rinoree.

In conditiile in care febra nu cedeaza la antipiretice, copilul prezinta stare generala influentata, varsaturi, respiratie dificila, familia se va prezenta la camera de garda sau la Unitatea de Primire a Urgentelor.

Dar exista si situatii in care este necesara prezenta la camera de garda inca din ziua de debut a simptomelor: febra mai mare de 38 grade la sugarul cu varsta mai mica de 3 luni, febra care nu cedeaza la administrarea de antitermice sau apare la interval de 2-3 ore, febra la copilul cu boli cronice, dureri de cap intense, somnolenta, agitatie marcata sau modificarea starii de constienta, respiratie dificila, varsaturi incoercibile, diaree cu refuzul alimentatiei, eruptii cutanate extinse, dureri abdominale intense.

Parintii trebuie sa stie ca nu este corect sa administreze medicamente fara o evaluare medicala in prealabil. Antitermicele trebuie administrate in doza corespunzatoare pentru ca sunt hepatotoxice in doze prea mari.

Un copil cu malformatii cardiace , boli respiratorii cronice, un copil prematur, e mai predispus la complicatii.

De tinut minte : nu ducem sugarii mici la locuri de joaca, separam un nou nascut sau sugar mic de fratii mai mari raciti. ” – dr. Demuth Petruta medic primar pediatru in cadrul U.P.U Spital Judetean Suceava

De asemenea, valabil atat pentru pacientii pediatrici cat si adulti, medicina primara nu se face in UPU. Multe diagnostice care se pun in departamentul de urgenta sunt diagnostice prezumtive si nu de certitudine. De aceea medicul din UPU recomanda aproape de fiecare data continuarea investigatiilor prin ambulator cu ajutorul medicului de familie pentru acei pacienti care nu necesita internare. Rolul medicului de urgenta este de a stabiliza pacientul critic si de a identifica acele patologii cu risc crescut de deces in urmatoarele ore sau cateva zile, de a pune un diagnostic cat mai corect, chiar daca prezumtiv, pentru ca pacientul sa fie internat pe sectia care trebuie, diagnostic care va fi confirmat pe parcursul internarii.

Sursa: Realitatea de Suceava