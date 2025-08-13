Cele peste 15 milioane de țigarete reprezintă una dintre cele mai importante capturi ale Gărzii de Coastă din acest an.

Peste 15 milioane de țigarete fără timbru accizabil au fost depistate ascunse într-un container, în urma unui control, de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă.

În data de 11 august 2025, acționând în baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră, în cooperare cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au efectuat verificări amănunțite asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit documentelor, containerul ar fi trebuit să conțină role de hârtie, având ca destinație o societate comercială din România.

Valoarea capturii, estimată la 4 milioane de euro

În urma controlului fizic, autoritățile au descoperit aproximativ 15.500.000 de țigarete cu o valoare totală estimată la 20.000.000 de lei, echivalentul a circa 4 milioane de euro.

Considerată printre cele mai importante realizări ale Gărzii de Coastă din acest an, captura este rezultatul acțiunilor continue de prevenire și combatere a contrabandei desfășurate în porturile maritime ale României.

În prezent, polițiștii de frontieră continuă cercetările sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru infracțiunile de folosire de acte nereale și contrabandă.

Autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun, la finalizarea anchetei, relatează Radio România Constanța.