Vești importante pentru românii cu venituri mici. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că în luna decembrie cardurile de alimente vor fi încărcate din nou cu suma de 125 de lei. Prima tranșă a fost virată deja luna trecută către peste un milion de beneficiari.

Pentru anul 2025, numărul celor care primesc sprijin s-a redus la jumătate – de la 2,3 milioane la aproximativ 1,2 milioane de persoane – după modificarea criteriilor de eligibilitate. „După un an electoral în care s-au făcut multe plăți, s-a constatat că nu mai sunt bani. Am reușit totuși să asigur fondurile pentru cei care rămân eligibili”, a spus Pîslaru.

Cardurile vor ajunge la pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap grav sau mediu care câștigă sub 2.000 de lei, dar și familiile aflate în programul de venit minim de incluziune. În total, 1,1 milioane de români sunt înregistrați ca beneficiari, iar Poșta Română livrează încă 200.000 de carduri noi.

Ministrul a precizat că, din 2026, sistemul de ajutor social va fi schimbat complet. Sprijinul nu se va mai oferi doar prin bani virați pe carduri, ci prin echipe comunitare care vor merge direct la oameni, pentru a-i ajuta cu alimente, servicii medicale și alte nevoi de bază.

„Am făcut tot ce ține de noi pentru a asigura plățile de anul acesta. Dar e clar că de anul viitor trebuie să regândim sistemul, ca să fie eficient și bine țintit”, a subliniat ministrul.