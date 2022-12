Împreună am realizat acest miracol”, a scris gimnasta pe Instagram.

Cătălina Ponor a anunțat că va deveni mămică fix de ziua ei de naștere. Fosta campioană la gimnastă le-a spus urmăritorilor ei, la aceea vreme, că a primit cel mai frumos și cel mai prețios cadou:

„Multumesc din suflet tuturor, pentru urari! M-am simtit rasfatata… Sunteti minunati! A fost o zi speciala…. De fapt am inceput anul cu evenimente frumoase in viata mea impreuna cu @bogdan_ristea_jianu…iar acum am primit cel mai frumos si pretios cadou. Va fi cea mai stralucitoare medalie, a mea…. A noastra!”, a fost mesajul postat de Cătălina Ponor, pe pagina ei de Instagram.