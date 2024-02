Cancerul tinde să fie considerat o boală a persoanelor în vârstă, dar numărul cazurilor în rândul tinerilor este în creștere.

Există o tendință ascendentă în cazurile de cancer colorectal, cervical și de sân la persoanele sub 50 de ani, conform vicepreședintelui senior al științei descoperirilor de la Societatea Americană de Cancer, Christina Annunziata, citată de Business Insider.

Cancerul colorectal, uneori numit cancer de colon sau rectal în funcție de locul de unde a pornit, este acum principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani și a doua cauză mortală la femei în aceeași grupă de vârstă, conform statisticilor privind cancerul din 2024 ale ACS. Decesele cauzate de cancerul colorectal la persoanele sub 55 de ani au crescut cu aproximativ 1% în fiecare an începând de la mijlocul anilor 2000, conform ACS.

Cazurile de cancer de sân la femei au crescut cu aproximativ 0,6% în fiecare an începând de la mijlocul anilor 2000, dar creșterea este puțin mai accentuată la femeile sub 50 de ani decât la cele de 50 de ani sau mai mult.

Între timp, cazurile de cancer cervical sunt în creștere la femeile cu vârsta cuprinsă între 30 și 44 de ani. Rata de incidență pentru femeile din această grupă de vârstă a crescut cu 1,7% pe an între 2012 și 2019. Cu toate acestea, în aceeași perioadă de timp, cazurile la femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani au scăzut cu 11% pe an, probabil datorită vaccinului HPV, a declarat ACS.

Vestea bună este că există teste de screening disponibile pentru aceste tipuri particulare de cancer, care fac posibilă detectarea precoce sau chiar precanceroasă. Este important să știi dacă există cancer în familia ta și la ce vârstă le-a dezvoltat membrul familiei tale, a spus Annunziata.

Cancerele ereditare tind să apară mai devreme decât cancerul care nu este moștenit. „Deci, dacă există o genă, o mutație care este moștenită în familie, acel cancer va apărea în familie la vârste mai fragede”, a spus ea.

