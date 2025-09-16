Comisia specială parlamentară ‘România fără violență’ s-a reunit, marți, în prima sa ședință, fiind aprobate regulamentul și modalitatea de funcționare.

Comisia, constituită la începutul acestei luni, are 25 de membre – senatoare și deputate – și este condusă de liberala Alina Gorghiu, alături de patru vicepreședinte de la PSD, AUR, USR și UDMR. Secretarul comisiei este senatoarea PSD Victoria Stoiciu. Pentru constituirea comisiei au semnat 222 de parlamentari.



Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Între atribuțiile comisiei se numără analizarea cadrului legislativ național, european și internațional relevant în materie de prevenire, combatere și sancționare a violenței domestice; examinarea, modificarea și completarea, după caz, a tuturor propunerilor legislative sau a proiectelor de lege cu incidență asupra cadrului legal privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, aflate în procedură parlamentară, precum și a celor ce urmează a intra în procedură parlamentară pe toată durata activității comisiei și care vor fi transmise acesteia.

În acest scop, secretarul comisiei va elabora un raport care să cuprindă toate propunerile legislative și proiectele de lege aflate în procedură parlamentară și care intră în sfera de competență.

Comisia mai are ca atribuții organizarea de audieri publice, dezbateri și conferințe, identificarea și promovarea bunelor practici la nivel european și internațional în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, elaborarea de propuneri legislative pentru modificarea sau completarea dispozițiilor legale în vigoare privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice.

Alina Gorghiu a precizat că mandatul comisiei este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, urmând să aibă loc audieri, discuții, în urma cărora se vor centraliza propuneri care vor fi transpuse în legislație.



Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Potrivit senatoarei PNL, comisia își propune să asculte victimele, ONG-urile și specialiștii, să analizeze legislația și să avizeze proiectele aflate în dezbatere și, totodată, să vină cu soluții noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen.

Statisticile arată că peste 61.000 de cazuri de violență domestică s-au înregistrat doar în primele șase luni din acest an. Totodată, s-a înregistrat o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani.

Adresa de e-mail oficială a comisiei ([email protected]) este deja operațională și poate fi utilizată pentru transmiterea de propuneri, puncte de vedere și solicitări de colaborare.

A fost creată și pagina oficială de Facebook ‘România fără violență’, care va oferi informații actualizate despre activitatea comisiei și va facilita dialogul direct cu cetățenii.

AGERPRES