Mircea Negulescu (M.N.): Va dati seama ca a trecut atata timp, dar e posibil sa fi avut loc discutia asta si intr-adevar cineva, la momentul ala, sa-mi fi spus ca dl Florea desfasoara niste activitati, nu stiu daca erau sau nu legale.

D.F.: Eu lucram la antitero, n-aveam nicio treaba. Asta a fost asa o chestie… si usor, usor s-a rupt relatia.

A.A.: Dar exista aceasta practica a supravegherii procurorilor?

M.N.: Da, exista aceasta practica si am…

A.A.: Era doar pentru protectie sau era pentru…?

M.N.: Nu stiu daca era pentru protecție.

A.A.: Era din partea SRI-ului doar ca sa controleze ce se intampla acolo cu dosarele, pentru că, dacă merg mai departe in ceea ce s-a intamplat ulterior, pot sa ma gandesc ca aceasta activitate de supraveghere de care mi-ati vorbit amandoi. Mi-ati spus ca existau personaje, chiar si despre dvs, dl Florea a povestit ca a fost trimisa o domnisoara cu tehnica pe ea sa va inregistreze.

D.F.: Nu stiu daca… S-o traducem altfel.

A.A.: Nu vorbim despre nume.

D.F.: Erau ofiteri care se întâlneau din punctul lor de vedere legal cu magistratii si culegeau informatii. Unii dintre magistrți veneau catre SRI exact ca oamenii politicieni de astazi, care merg si fac la ANI diferite cursuri… Numai ca, din nefericire, sefii Statului Paralel, si aici vorbesc de Coldea si Maior, pentru că ei au fost sefii Statului Paralel, si d-na Kovesi a fost doar o unealta, si asta e parerea mea pesonala, si-au dat seama la un moment dat de puterea pe care o au inclusiv asupra procurorilor, judecatorilor. Am vorbit si la dvs inclusiv de arhiva SIPA, da?

Poate si inainte si dupa ce a fost ea transferata la SRI, practic, informatiile, tot ce se intampla in SRI cu tangență pe acest domeniu al magistratilor, au creat asupra lor o presiune, mai ales cei care se simteau cu musca pe caciula, si avem destule exemple, inclusiv de la Prahova, cred ca dl Negulescu stie, de judecatori arestati care au fost prinsi cu acte de coruptie, chiar au executat pedeapsa si din urmarea informatiilor transmise de SRI. Deci era, pana la un punct, o cooperare normala.Cooperarea normala era cea pe care eu am subliniat-o la inceputul discutiei cand ofiterul meu de la SRI ar fi venit direct la Negulescu, procuror, sa-i dea informatii sau să faca un schimb de informatii: să îl intrebe pe el ce cunoaste despre un anumit caz, cum era exemplul pe care l-a dat, pe urma venea la SRI si implementa anumite date si informatii si le transmitea inapoi dl Negulescu ca fiind certe. Asta era problema de ilegalitate, pe care eu o vedeam ca ofiter SRI.

A.A.: Dl Negulescu, dvs impartasiti punctul de vedere al dl Florea, apropo de cum au fost folosite aceste protocoale pentru a da putere unor persoane aflate in functii importante la SRI?

M.N.: Eu cred, referitor la protocoale, am reprezentarea ca, la un moment dat, au fost folosite și oarecum ilegal. In sensul ca eu nu stiu de ce, sau trebuie modificata legea SRI. Pentru ca nu mi se pare normal ca, dacă un serviciu de informatii are cunostinta despre savarsirea unei infractiuni sau despre pregatirea savarsirii unei infractiuni, sa lasam la latitudinea unui sef de serviciu sa anunte beneficiarul sau sa nu anunte beneficiarul.

D.F: Daca imi permiteti, aici intervin. E mai groaznic! De ce? Practic, cetateanul roman care ia la cunostinta despre pregatirea unei infractiuni sau derularea unei infractiuni e obligat să mearga sa faca denunt, chiar daca nu e el persoana vatamata.Pe cand la SRI, adica tot un cetatean roman cum e si ofiterul, nu are obligatia asta, intrucat e legat de anumite secrete. In realitate e o vrajeala! De ce? Vorbim foarte deschis, si imi cer scuze pentru limbaj, intrucat, prin aceste metode, practic, ofiterul SRI de rang inalt, conducerea, selecta care dosare sa fie lucrate si care nu.

Adica? In baza aia mare de date care era la SRI de posibile infractiuni, si ati vazut cu totii in spatiul public cum se manipulau notele de redare, le spun in clar, adica ne intercepta pe noi si spuneam ca nu Negulescu a facut nu stiu ce infractiune si disparea nu-ul…

A.A.: Si scoteau din context.

D.F.: Atunci aparea ca Negulescu a facut anumite infractiuni, dublate de cateva hârtii care veneau cert de la SRI. Pai, nici procurorul Neglescu, nici judecatorul Alexandrescu nu stateau pe urma sa se mai uite pe hartii.

A.A.: As vrea sa mai lamurim un lucru, apropo de disputa dintre dvs. Dvs ati spus ca dl Negulescu a participat indirect la perchezitia dvs si la ceea ce vi s-a intamplat in urma denuntului pe care l-ati facut.

D.F.: Da, eu asa am convingerea din mai multe considerente. Am si discutat inainte de emisiune și…In dosarul asta in care mi s-a facut mie perchezitie in 150/2014, eu am vazut o declaratie de martor a dl Toader Cristinel. Declaratia asta de martor, nu stau sa citesc, e mai mult o hartie din care dl Toader Cristinel regreta depunerea plangerii, asa scrie, si e vorba de o plangere pe care o formulase el impotriva lui Mircea Negulescu, procuror la acea vreme la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, si, in cuprinsul acestei declaratii, dl Toader mi-a spus ca i-a fost dictată. Posibil sau nu, asta numai dl Toader poate să confirme. Spunea ca plaegerea respectiva a fost realizata si conceputa din punct de vedere juridic de catre colegul meu, un domn Gulianu, folosind informatii din presa online si de la alti doi colegi ai Poliției Locale din Ploiesti, unde lucram eu, respectiv fostul lucrator SRI Daniel Florea. Ori, ce putea sa fie infractiune cand un om merge si face o plangere, chiar daca eram impotriva procurorului Mircea Negulescu sau a altui procuror? Nu este nicio infractiune.

M.N.: Corect!

D.F.: Ori mie mi s-a parut o chestie de praf in ochi, v-am adus mandatele de perchezitie si dvs le-ati văzut…

A.A.: Și nu scrie nimic pe ele.

D.F.: Unde nu scrie absolut nimic, ce cautau la mine acasa. Dupa ce am facut mai multe demersuri…

A.A.: Mi-ați spus de altfel ca v-au spus ca ei cauta Codul penal la dvs acasa, in mod ironic.

D.F.: Codul penal, da si nu fizic ci tot ce erau infractiuni in Codul penal. Dupa ce am facut mai multe demersuri si am incercat să mă lupt cu DNA Ploiesti, aratand ca s-a facut o enorma eroare prin perchezitia facuta la subsemnatul, am observat ca urma să fie perchezitionat domiciliul parintilor mei, al socrului, cumnatului, fratelui, practic toata familia mea. Sute de perchezitii. Nu se poate sa-mi ridice ceva de acasa si in acele file pe care mi le-au ridicat sa fie tot ce ma luptam eu cu SRI, toate demersurile pe care le-am facut eu la Comisia de Control SRI, pe la diferite ambasade. Procesul verbal nu contine nimic ce era in interior. Eu l-am semnat spre neschimbare, adica a fost sigilat, iar dl Onea il trimite asa cum era sigilat la SRI, care SRI, dupa cum stim, nu are nicio treaba cu tot ce inseamna organele judiciare, mi-au desfacut si au alterat probele. Cine este in eroare? Iar dl prim-adjunct ce treaba avea in toata treaba asta?

A.A.: Dl Negulescu, in primul rand vreau să vă întreb daca ati avut vreo legatura cu perchezitia si cu dosarul dl Florea?

M.N.: I-am explicat dl Florea ca n-am avut absolut nicio legatura cu perchezitia domicilara care i s-a facut acasa. E adevarat, confirm ca dl Toader a scris el, cu manuta lui, adica nu l-a obligat niemni. Mai mult decat atata, si banuiesc ca dl Florea isi da seama, banuiesc ca s-a primit o informare de la SRI Directia judeteana Prahova din care sa fi rezultat ca detineti acasa ori documente clasificate, ori informatii clasificate, pe care le-ati copiat dvs de pe timpul cat erati ofiter SRI.

A.A.: Dar, dl Negulescu, intrebarea este: a fost contrafacut acest dosar al dl Florea?

M.N.: Mie nu mi s-a… adică, din ce stiu eu la momentul respectiv, lucrurile au decurs de maniera asta tocmai din cauza faptului ca existau informatii ca dvs detineti informatii clasificate acasa.

D.F.: În lege scrie clar care sunt conditiile de fond si forma ale unui document clasificat. La mine acasa nu au gasit documente pe care scrie “strict secret” sau sub alta formă. Mi-ati spus dvs ca doar banuiti ca a fost o adresa de la SRI, in ceea ce priveste perchezitia mea. Stiu ca aveati o relatie foarte buna cu dl Onea, dar mai buna decat cu dl Onea cred ca o aveati cu Iancu Sabin.

M.N.: Da e adevarat, dar nu am vazut adresa in materialitatea ei.

D.F.: Puteati sa o trimiteti sa o retraga, ca asa era in mod normal.

M.N.: Da, e posibil, nu stiu, e posibil sa fi fost asa.

D.F.: Adică, informal dv ati stabilit ca Iancu Sabin…

M.N.: Nu eu, nu eu informal. Eu n-am lucrat in dosarul asta.

D.F.: Am inteles, dar din relatia de prietenie pe care o aveati la acea vreme cu Iancu Sabin si cu Onea a rezultat clar ca SRI a cerut perchezitia asta? Pentru ca eu unul, ca fost ofiter care a lucrat si pe protectie, fost ofiter SRI, era imposibil ca pe Florea sa iei tot neamul pe o chestie care n-are treaba cu…, adica mergem… Asta nu e dovada unei fabricari de dosar?

M.N.: Eu n-am lucrat pe acest dosar.

D.F.: Am inteles, dar ca specialist, ca procuror…

M.N.: La un moment dat exista posibilitatea ca si un organ de urmarire penala, un procuror, sa fie dezinformat sau sa fie manipulat.

D.F.: Am spus mai devreme ca e normal, in functie de ce doreste serviciul, sa trimita catre institutie informatii trunchiate si cred ca e bine sa precizez si cum se ia un mandat de siguranta nationala. Probabil nici dvs nu stiti! (M.N.: Știu) Se face urmatorul demers. SRI culege niste date, care sunt date, nu probe, cu ce lucreaza organul judiciar, adica acele date… dam un exemplu: Florea si cu Negulescu s-au intalnit si au stat de vorba cu fratii Camataru. Este doar un zvon, o informatie care circula pe vorbe. Noi doi nu ne-am intalnit niciodata cu fratii Camataru.

Ei, pe baza acestei informatii care este reala sau ireala, n-are nimeni cum sa stabileasca, se intocmeste un raport catre conducerea SRI prin directia juridica la care lucra celebrul domn Dumbrava, se actualizeaza, se concentreaza datele din respectiva informatie, se arata ca, cu certitudine, s-a stabilit ca Negulescu, Florea s-au intalnit cu fratii Camataru punandu-se poate si o data, ca la 14 noiembrie 2020 s-au intalnit in niste conditii, si , atunci, procurorul general, ca el este cel care… singura persoana…, merge la persoane anume desemnate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si da hartia care ii vine de la procurorul general, unde cere mandat de siguranta nationala pe Florea si Negulescu sau doar pe Florea, in functie de cine este vizat.

Diferenta dintre ce povestea dl Negulescu anterior si ceea ce se intampla la SRI si la celelalte servicii de informatii, care au mandate de siguranta nationala este ca nu este niciun feedback. Daca in cazul lui, cum a povestit, dupa 48 de ore in care isi dadea ordonanta aia de interceptare mergea la judecator si ii arata probele si spunea uite mai ce am obtinut, aici nu mai exista niciun feedback.

A.A.: Adica se poate asculta fara niciun fel de…

D.F.: Înalta Curte de Casatie si Justitie a emis un mandate care este pe 1, 3, 6 luni si nu mai vine niciodata nimeni inapoi sa-i spuna ca am obtinut date si informatii sau n-am obtinut nimic in perioada asta. In plus, chiar daca pare ca spun o enormitate, cine are acele butoane pe care le baga pentru a fi interceptat? SRI. Credeti ca nu au existat niciodata ofiteri romani care si-au pus castile pe un anumit număr de telefon sa vada ce si cum? Eu stiu ca au existat multe date d-astea prin care ofiterul SRI mergea, asculta chiar daca n-avea mandat de siguranta, că e usor să pui două fire acolo…

A.A.: Asta e o chestiune extrem de gravă, ce spuneti acum!

D.F.: Am explicat, si nu numai eu, si dl Dedu a explicat, cand am mers la Comisia de control SRI asta inexistenta, ca exista astfel de practici, numai ca aceasta Comisie de Control SRI face urmatorul demers: va intreaba pe dvs care sunteti Edi Helvig: dl Helvig, cunoasteti asa ceva? Si nu sunteti tampit sa spuneti ca cunoasteti. Si o sa spuneti ca nu au existat niciodata astfel de practici.

A.A.: Poate nici nu se cunoaste daca procedura este cum spuneti dvs. Oricine se poate duce, dintre ofiteri, cu castile sa se conecteze si să asculte. Nu exista o procedura? Nu semneaza cand fac lucrul acesta?

D.F.: Am raportat si cand lucram in cadrul institutiei de practici de genul asta. Negulescu voia sa ia un caz… 40-50 de autorizatii, normal ca punea in aplicare, nu exista DOS-ul pe vremea aia, Departamentul de Operațiuni Speciale, da? Și le punea cu colegii mei de la SRI.

M.N.: Dar nici nu avea DOS-ul capacitatea tehnica sa asculte 50 de numere.

D.F.: Chestia asta e clară. Acum, probabil ca au ajuns la o performanta. Cert este ca mergeau colegi de care vorbeam, luau ce punea el in solicitare mandat, asculta si pe urma venea si scria informatii ca sa ii dea lui despre ce e vorba.