Pe Dealul Mitropoliei din Capitală continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și la cele ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, care se găsesc în Catedrala Patriarhală, au ajuns la București în anul 1774, în timpul războiului ruso-turc.

De atunci este ocrotitorul spiritual al Capitalei și al Munteniei. Credincioși veniți din toată țara așteptă oră întregi să se închine la racla cu moaște. Oamenii sunt emoționați, aduc icoane, flori sau lumânări și se roagă pentru sănătate sau îi mulțumesc Sfântului pentru binefacerile primite.

-: Cam de 21 de ani vin la Dânsul. Am lucrat în străinătate la Biserica românească din Lisabona. M-am retras în țară și, în cei 21 de ani, de câte ori veneam în România, de la aeroport, veneam două, trei zile la Sfintele Liturghii şi la Sfânt să-i mulțumesc și îi ceream binecuvântare Sfântului.

-: Să ne ajute, să ne păzească, să fie lângă noi ocrotitorul Bucureștiului și am venit să-i mulțumim pentru binecuvântările care ne le-au oferit. Şi recunoscători. Şi să ne ajute în continuare, să ne fie de folos.

Și la Catedrala Națională, oamenii așteaptă să se închine în altarul în care se poate intra inclusiv noaptea până la finalul lunii. Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o hartă interactivă, actualizată în timp real, care arată unde se termină rândul credincioșilor. Datele pot fi găsite pe pagina de internet arhiepiscopiabucureștilor.ro. Cu puțin timp în urmă, credincioșii aveau de așteptat aproximativ o oră pentru a intra în Catedrală.

Sursa: Realitatea Spirituala