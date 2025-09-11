Procurorii din Buzău au trimis în judecată un bărbat acuzat că, în ianuarie 2002, a ucis o femeie de 81 de ani. Anchetatorii spun că individul a pătruns prin efracție în locuința victimei pentru a fura bani și bunuri.

Când a fost surprins, acesta ar fi atacat-o pe bătrână cu un topor, provocându-i răni grave la cap, gât, torace și mâini. Femeia a murit pe loc, iar criminalul a fugit cu bunurile furate.

Cazul a rămas nerezolvat peste două decenii. Identificarea suspectului a fost posibilă abia acum, după 23 de ani, în urma unor cercetări complexe și a unor probe noi.

Între timp, bărbatul ispășește deja o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru o crimă asemănătoare, comisă tot în 2002. Și atunci, victima a fost o femeie în vârstă, atacată și ucisă după ce a fost tâlhărită.

Sursa: Newsinn

