Dunărea Călărași a fost aproape să câștige meciul din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 2, cu CS Mioveni.

Dunărea a condus cu 1-0, după golul lui George Tudoran din minutul 65, dar în cele din urmă s-a terminat 1-1, după reușita lui Mihai Ișfan din minutul 83, de la 11 metri.

Cristian Pustai nu renunță la gândul promovării în Liga 1. Dunărea a rămas pe locul patru, care asigură prezența la barajul pentru promovarea în Liga 1: ”Dunărea încă nu a cedat, suntem pe o poziție care ne duce la baraj. Am pierdut două jocuri la rând, la Rapid poate că am avut o primă repriză bună. Nu am decât să-l felicit pe Pelici, au jucat foarte bine astăzi.Nu știu dacă va fi o luptă în șase pentru promovarea directă, dar sigur va fi un play-off care va ține suspansul până în ultima etapă”.

Locurile trei şi patru sunt disputate de patru echipe. Putem spune că Rapid şi Craiova sunt promovate. Cu acest egal, ne-am blocat ambele drumul spre promovare. Acum, ne întoarcem la problemele noastre, a mai declarat Cristi Pustai.

Sursa: Realitatea de Calarasi