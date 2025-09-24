Fostul deputat Cristian Rizea a fost audiat la DNA după ce la procurori au ajuns înregistrări-bombă, care demască o rețea formată din oameni de afaceri și politicieni-cheie, abonată la zeci de milioane de euro din bani publici. Potrivit lui Rizea, gruparea ar gravita în jurul lui Victor Ponta și se laudă că beneficiază de sprijinul unui serviciu secret străin.

Fostul deputat Cristian Rizea revine în prim-plan cu o serie de dezvăluiri care ar putea zgudui scena politică și economică din România. În excpusivitate la Realitatea Plus, acesta a precizat că a devoalat existența unei rețele complexe legată de un fond de investiții din Portugalia, cu ramificații în instituții ale statului român și implicarea unor politicieni de top.

„Au intrat de 4 zile în fibrilație, de când am făcut dezvăluirea despre un fond de investiții din Portugalia, o afacere la nivelul zecilor, chiar sutelor de milioane de euro la nivelul României, în care sunt implicați politicieni foarte cunoscuți, importanți, oameni de afaceri”,a afirmat fostul politician.

„Pe Rizea Îl va termina Ponta”

Rizea a precizat că cel mai îngrijorător lucru este că „instituții ale statului semnează deja contracte în fiecare zi”.

„Va fi una dintre cele mai mari țepe la nivelul României. După ce am devoalat această rețea, imediat oamenii au început să trepideze. Procurorii au rămas uimiți de ce au auzit pe înregistrări.

Se aude pe înregistrări cum li se spune unor oameni: „Nu vă mai duceți să-i dați documente lui Rizea, de Rizea se va ocupa Ponta, care-l va termina.” Este o gașcă de politicieni din jurul lui Ponta, îi vedeți în fotografiile din timpul campaniei prezidențiale a lui Victor Ponta. Ei, pe acele înregistrări, spun că au în spate un serviciu secret din Statele Unite, respectiv CIA. O să auziți ce întâlniri au fost chiar în aceste zile. Oamenii sunt disperați că Rizea a început să spună lucruri și să prezinte documente.”