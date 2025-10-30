Moartea doctoriței Ștefania Szabo, de la Spitalul Județean Buzău, a stârnit un val de emoție în întreaga țară. Colegii, pacienții și comunitatea locală au rămas profund afectați de dispariția sa prematură, la doar 37 de ani. Acum, doctorița va fi condusă pe ultimul drum.

Trupul doctoriței va fi depus în sicriu purtând uniforma medicală pe care o folosea zi de zi. Aceasta este o alegere care simbolizează dedicarea și pasiunea cu care Ștefania Szabo și-a exercitat profesia.

Cauza decesului nu a fost încă stabilită, necropsia fiind programată, iar anchetatorii continuă investigațiile. Personalul medical vorbește despre epuizarea doctoriței, în timp ce apropiații sugerează că divorțul recent ar fi contribuit la starea sa emoțională. Ancheta a relevat și că medicul ar fi folosit un cocktail de medicamente similar cu cel care a dus la moartea lui Michael Jackson.

Declarațiile ministrului Sănătății

Alexandru Rogobete a oferit detalii despre situația de la spital: „Eu o cunosc pe doamna doctor. Dumnezeu să o odihnească. O cunosc și pe mama dânsei. Le cunosc bine pe amândouă și este o situație tragică tot ce s-a întâmplat acolo. (…) În ceea ce privește personalul, există 9 chirurgi plus un contract de gardă suplimentar, deci 10 chirurgi. Asta înseamnă că în mod normal acolo trebuiau să se realizeze în medie în jur de 3 gărzi de persoană. De ce doamna doctor făcea șapte gărzi sau de ce altcineva făcea mai puține decât putea să facă, nu știu. Nu am o explicație în momentul de față. Nu știu dacă a fost alegerea dânsei să facă mai multe, dacă era pusă de situație, dacă colegii dânsei nu doreau să facă mai multe gărzi. Asta va stabili ancheta”. Ministrul a mai recunoscut că lipsa de personal face ca gărzile să fie dificil de acoperit în unele unități sanitare.

Anchetă și verificări în curs

Doctorița Ștefania Szabo a fost găsită moartă marți dimineață în camera de gardă a Secției Chirurgie. Ancheta a inclus verificarea stocurilor de medicamente din farmacia spitalului. Necropsia este programată miercuri, însă familia a cerut un medic legist agreat, ceea ce poate întârzia procedura.

Programul slujbelor religioase

La ora 12:00 va avea loc o slujbă religioasă cu opt preoți, inclusiv doi reprezentanți ai Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Sicriul va fi mutat după ora 13:00 la Capela Bisericii Eroilor din Buzău, unde va rămâne până vineri dimineață. Cortegiul funerar va porni apoi spre București, trupul urmând să fie depus la Capela Bălăneanu, sector 2.

Înmormântarea este programată sâmbătă, în jurul prânzului, la Biserica Bălăneanu, iar apoi corpul va fi înhumat la Cimitirul „Tudor Vladimirescu”, sector 5, pe Șoseaua Antiaeriană.

Dr. Lavinia Ștefania Szabo a fost un medic apreciat și un profesionist desăvârșit, iar dispariția sa lasă un gol adânc în comunitatea medicală. Colegii și pacienții își exprimă durerea și respectul pentru dedicarea sa față de profesie și pacienți.