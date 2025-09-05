Joi seară, 4 septembrie, mai multe drone au fost detectate la 36 de mile marine NE de Sulina, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN). Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina. După stabilirea contactului radar, dronele și-au schimbat traiectoria către nord, iar semnalul lor electronic a dispărut. Eurofighterele au continuat misiunea de monitorizare și au aterizat în siguranță.

”În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina. La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord şi ulterior semnalul electronic a dispărut”, au anunţat, vineri, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Forțele Aeriene Germane participă, pentru patru luni, cu un detașament de cinci aeronave, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.

Sursa: Newsinn