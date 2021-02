Dunărea Călărași s-a impus sâmbătă, cu scorul de 1-0, pe terenul echipei CSM Reșița, în etapa a 17-a din Liga 2. În urma acestei victorii Dunărea a urcat pe locul trei în clasament.

Unicul gol al partidei a fost înscris de marocanul Saifeddine Alami Bazza, în mintul 87.

„Era foarte important să nu pierdem acest joc pentru că este foarte strâns clasamentul. Până acum am fost mai mereu în primele 6 echipe și era păcat să nu obținem ceva de la acest joc. Noi depindem doar de meciurile noastre și vom face tot posibilul să terminăm în primele 6 echipe. A fost un meci greu, știam că de la venirea lui Minteuan Reșița a câștigat toate meciurile de acasă. Când dai gol în ultimele minute este clar că ai un pic de noroc, dar totuși am controlat jocul în cea mai mare parte a timpului. Starea bună a gazonului ne-a avantajat, am avut o posesie bună a balonului, dar se putea și mai bine. Am pregătit mai multe lucruri, dar când câștigi nu trebuie să fii prea critic cu echipa. Totuși, mai avem mult de muncă. Ne așteaptă un meci cu Dinamo în Cupa României, dar noi ne vom juca șansa. Dinamo are prima șansă, dar jucăm acasă și vom vedea ce se va întâmpla. M-am bucurat că Alin Minteuan a preluat o echipă de tradiție și sunt convins că dacă va fi lăsat să muncească, la anul Reșița se va bate pentru promovare”, a declarant antrenorul Cristian Pustai la finalul meciului cu Reșița.

Sursa: Realitatea de Calarasi