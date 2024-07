Căpitanul naţionalei de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, marţi, la finalul partidei cu Olanda, pierdută cu scorul de 0-3, că este mândru de toţi colegii săi pentru prestaţia de la EURO 2024.

„E greu, toată lumea îşi dorea să ajungem mai departe, să ne continuăm drumul, să ajungem în sferturi. Multe nu cred că ar fi de zis, cred că am început bine primele 15-20 de minute, după care a picat acel gol şi în mare ei au controlat jocul. Iar ultimele două goluri au venit aşa… era normal să lăsăm acele spaţii, trebuia să facem tot ce depinde de noi, nu mai conta dacă era 2-0 sau 3-0. Olanda e o echipă puternică, cu jucători buni, chiar dacă nu au început foarte bine acest EURO. Dar, în general, echipele de acest gen îşi pot reveni sau în fazele eliminatorii pot juca mai bine. Sunt mândru de colegii mei, de staff, de toţi oamenii din jurul echipei naţionale. Pentru că ieşim după fiecare meci fără regrete, lăsăm totul acolo pe teren, pentru ca la final să ne putem privi în ochi şi să ne strângem mâinile. Astăzi am strâns mâna adversarilor, pentru că au fost mai buni şi meritau să câştige. Noi ne-am privit în ochi în vestiar, pentru că ştim că la acest EURO fiecare a făcut ceea ce a deprins de el pentru a ajuta echipa să aibă rezultate. Cred eu că am făcut o treabă bună, au trecut 24 de ani de când nu am mai ieşit dintr-o grupă la un turneu final”, a spus Stanciu la Pro Arena.

„Sunt mândru de băieţii din vestiar, dar şi de faptul că sunt român. Şi vreau să le mulţumesc tuturor românilor, chiar sunt numărul unu la ce au putut să facă de când am aterizat în Germania. Jos pălăria pentru ei, pentru cei care au venit în Germania, pentru oamenii care ne-au privit de acasă. Le-am primit mesajele, sper să fie mândri de noi, pentru că jucăm pentru ei. Vrem să-i facem fericiţi şi sper că le-am făcut o vară frumoasă”, a adăugat Stanciu.

El s-a arătat încrezător şi în ceea ce priveşte calificare echipei naţionale la viitoare ediţie a Cupei Mondiale, din 2026.

„Suntem conştienţi că ceea ce va urma va fi şi mai dificil, şi nu mă refer doar la Liga Naţiunilor, ci la anul, la preliminariile pentru Cupa Mondială. Acolo chiar a trecut foarte mult timp de când nu am mai fost şi eu cred că grupul ăsta are tot ce îi trebuie pentru a reuşi să se califice la Mondiale”, a mai spus Stanciu.

Naţionala României a părăsit Campionatul European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Football Arena din Munchen, în optimile de finală.

Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel, în faţa unei echipe care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii dezamăgitoare în grupă.

Înfrângerea confirmă complexul pe care România îl are în faţa Olandei, cu o victorie în 15 meciuri directe (11 victorii pentru olandezi, trei egaluri) şi un golaveraj de 32-3 pentru ”portocala mecanică”. Aceasta a fost a cincea victorie la rând a olandezilor.

În sferturile de finală, Olanda va juca împotriva câştigătoarei dintre Austria şi Turcia.

România a făcut un turneu final bun, îndeplinindu-şi obiectivul, acela de a trece de faza grupelor şi a făcut acest lucru din postura de câştigătoare a grupei, învingând Ucraina (3-0), pierzând cu Belgia (0-2) şi remizând cu Slovacia (1-1).

AGERPRES