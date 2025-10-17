EXCLUSIV| Chiar în ziua în care fostul primar PNL din Sinaia a fost eliberat din greșeală de DNA, denunțătorul a primit amenințări din partea oamenilor edilului: „Te ducem la gară. Se întoarce Oprea. O să vezi tu ce pățești” ”Te omor, nenorocitule!”. Până la această oră, Poliția din Sinaia nu a luat măsuri de protecție a victimei

Florin Nenciu, denunțătorul fostului primar liberal din Sinaia, a sunat la Poliție joi seara pentru că a fost amenințat cu moartea de către oamenii primarului, chiar în propria casă, susține acesta. În urma plângerii depuse, Poliția Sinaia nu a luat nicio măsură de protecție. Denunțătorul susține că nu e prima dată când primește amenințări din partea oamenilor din apropierea edilului Oprea. În dimineața aceleiași zile în care denunțătorul a primit amenințări, fostul primar a fost a fost eliberat ”din greșeală” de procurorul DNA.

Chiar în seara zilei în care s-a decis eliberarea din arest a fostului primar PNL Vlad Oprea, cu sprijinul unui procuror DNA care a calculat greșit termenul la care măsura expira și trebuia cerută prelungirea arestului, Florin Nenciu, consilier local AUR și denunțător al lui Vlad Oprea a depus plângere la Poliție pentru că mai multe persone au venit în timpul nopții la geamul apartamentului în care locuiește în Sinaia și l-au amenințat cu moartea.

Florin Nenciu a povestit că a sunat imediat la Poliția din Sinaia și a solicitat ordin de protecție, nefiind prima dată când primește amenințări din partea oamenilor din apropierea lui Vlad Oprea:

” Au fost niște persoane aici la mine în spate, mi-au bătut în geam, m-au amenințat că te omor,nenorocitule. Da, da, mi-a bătut în geamul ăsta din spate de aici. (…) Deci știe exact undelocuiesc, la geamul acela din spate, m-au amenințat, mi-au transmis înjurături și au fugit.

N-am văzut cine e. Am sunat la poliție imediat. Am mai primit amenințări pe Facebook. (…) Deci cine a făcut amenințări ştie exact despre cine e vorba. Am primit ameniţări şi pe Facebook, în seara asta am sunat şi mai devreme la poliţie că am nevoie de protecţie, totul este legat de primarul Vlad Oprea.

Absolut totul este legat de primarul Vlad Oprea. Am vorbit cu doamna Potec la poliţie astăzi să îmi ofere protecţie. Nu este singură ameniţare cu internopi din cauza primarului Vlad Oprea, Dan Radu Benjamin, Beni Gonț, familia Gonț” le-a descris Florin Nenciu evenimentele polițiștilorveniți la fața locului.

”Vă rog să am protecție atât eu ca și familia mea”

Potrivit denunțătorului joi seara aproape de miezul nopții, cineva a bătut în geamul dormitoruluisău și o voce a strigat din întuneric:

„Te ducem la gară. Se întoarce Oprea. O să vezi tu ce pățești.”

Victima a fost suferit și în trecut daune materiale în urma amenințărilor primite, motiv pentrucare a solicitat ordin de protecție pentru el și familia lui. Poliția din Sinaia nici până la acestmoment nu a reacționat în urma apelului lui Florin Nenciu:

”Deci vă rog să am protecție atât eu ca și familia mea. Vă arăt mesaje și pe Facebook de amenințări din partea primarului Vlad Oprea. Nu se poate așa ceva ca acest individ să acaparezeorașul cu un grup infracțional. Vă rog să luați camerele de filmat de la Primărie. Da, e camera acolo jos și în partea cealaltă, să vedem cine exact a a venit la domicilul meu iarăși.

Știți că acum ceva timp mi-a distrus toate bunurile de la 3 unități. Eu cu doamna Potec am vorbit astăzi și am solicitat sprijinul. Vă salut cu respect!”

Poliția a venit, a ascultat, a notat, dar nu s-a sesizat. Nu a anunțat nici până la acest moment ofițerul de control judiciar și nu a luat nicio măsură de protecție.

Plângerea a fost ținută la sertar. Nu a urmat niciodată circuitul procedural.

Violențele, presiunile și intimidările asupra Florin Nenciu au început odată ce acesta a depusmărturie împotriva lui Vlad Oprea, într-un dosar care arată cum o rețea locală de influență a acaparat instituții și bani publici. În urma curajului de a vorbi în fața polițiștilor, în iarna lui2023, Nanciu povestește că a fost vizitat de oameni din anturajul fostului primar, unii cu legăturiîn lumea interlopă. Rezultatul: trei mașini distruse și două puncte de lucru devastate. Autorul, Stinghe, a fost ulterior trimis în judecată pentru distrugere în formă continuată, dar ancheta n-a liniștit pe nimeni.

Deși în urma atacurilor Nenciu a mers la Poliția Sinaia și a depus o plângere penală în calitate de martor denunțător, avertizând că presiunile și amenințările nu s-au oprit, demersurile victimei au rămas fără răspuns.

Conform legii, polițistul care a primit plângerea trebuia să o trimită ofițerului responsabil cu controlul judiciar al lui Vlad Oprea, pentru ca instanța să ia act de faptul că fostul primar, direct sau indirect, continuă să intimideze martori. Plângerea a fost ținută la sertar. Nu a urmat niciodată circuitul procedural.

Înjurături în online sub identitate falsă și mesaje subtile de amenințare de la apropiații luiOprea

Denunțătorul fostului edil din Sinaia povestește că în repetate rânduri a primit mesaje de amenințare la adresa lui și a familiei chiar și pe rețelele sociale, fiind ținta unei campanii publicede intimidare, conturată în jurul anturajului apropiat al primarului penal, Vlad Oprea. Printre ceicare au participat la această campanie de intimidare publică se află: Anca David, sora lui Vlad Oprea; familia Sisea, vechi apropiați și beneficiari de funcții locale ai primarului și Dan Radu Benjamin, Directorul executiv al Sinaia Forever SRL, societate comercială înființată de ConsiliulLocal Sinaia.

Făcând referire la momentul eliberării din arest a primarului Vlad Oprea și la faptul că acesta îșiva putea relua atribuțiile în fruntea Primăriei Sinaia, Alexandru Sisea amenință înr-un mesaj pe Facebook că ”de luni 20.10.2025 vă sparge”. Un alt susținător al lui Vlad Oprea îl înjură pe denunțător și amenință că odată ce acesta va reveni la Primărie, atât Florin Nenciu, cât și echipaAUR vor fi nevoiți să plece din Sinaia, în ciuda faptului că Florin Nenciu este consilier local, funcție obținută prin votul cetățenilor. Într-un alt mesaj, același cont îi amenință copiiiconsilierului local AUR Sinaia.

Înverșunarea echipei impusă la Primărie de Vlad Oprea în a-l îndepărta pe consilierul local AUReste susținută prin mesaje scrise atât de Beniamin Radu, cât și de sora edilului care îi transmite că„orice factură are și o chitanță”

Edilul penal Vlad Oprea se întoarce sub protecția lui Ilie Bolojan.

Florin Nenciu atenționează că odată cu întoarcerea penalului Vlad Oprea în fruntea PrimărieiSinaia nimeni nu va mai avea curajul să vorbească despre corupția, abuzurile, intimidările care au devenit un mod de funcționare al sistemului creat de fostul edil.

Plângeri ignorate, amenințări nesancționate și mai presus de toate, un fost primar care, dintr-o „greșeală procedurală” este liber să zâmbească în fața unei justiții oarbe sunt rezultatul protecțieipolitice la cel mai înalt nivel al statului român. Surse politice liberale susțin că Vlad Oprea și-a cumpărat libertatea prin implicarea directă a actualului Prim-ministru, Ilie Bolojan, cu promisiunea loialității filialei Prahova față de președintele PNL.