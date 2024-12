Am inceput cu acest mesaj nu pentru ca-mi place sa vorbesc despre viata mea personala, nu am facut-o mai deloc, nu am vorbit despre familie, sot, copii, frati, ci pentru ca Realitatea a fost singura televiziune care a luptat impotriva statului paralel si a reusit sa-l invinga.

Cu decizia de azi, va spunem ca am invins statul paralel pentru ca altfel nu era posibila aceasta decizie scrisa pe hartie.

Pentru mine, e un moment si e victorie, dar sunt si clipe pe care nu le mai pot trai inca o data, nu-l mai pot avea pe tata langa mine in acei ani. Eram plecata, m-am intors, am renuntat la studiile din SUA, am pus pauza, m-am intors in tara. Decizia de azi imi usureaza sufletul pentru ca toti care ma condamnau si imi spuneau ca sunt aici doar pentru ca sunt fata lui tata si ca tatal meu e un infractor, nu nu este! A fost victima statului paralel.

Sa va fie rusine pentru tot chinul si mizeriile pe care le-ati aruncat si le veti arunca! Noi nu ne lasam batuti! Am avut noroc sa ni se alature Anca Alexandrescu si sa fie o sora mai mare pentru mine si copilul adoptat de tata pentru ca lupta si decizia nu erau posibile fara ea. Ea si-a incasat toate injuaturile, toata rautatea.

Sa va fie rusine! Noi, la Realitatea, nu ne oprim! Vom lupta in continuare. Toti cei care lucreaza la Realitatea vom fi in continuare aici.

Voua va multumim pentru ca ne urmariti in numar atat de mare! Va multumim!