FCSB s-a calificat dramatic în faza principală a Europa League după o victorie crucială împotriva formației austriece LASK Linz.

FCSB s-a calificat dramatic în faza principală a Europa League la fotbal, după ce a învins formația austriacă LASK Linz cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Steaua din București, în manșa secundă a play-off-ului. Darius Olaru (26 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a marcat singurul gol al partidei, în minutul 90+3.

La scurt timp de la finalul meciului disputat pe stadionul Ghencea din Capitală, la care au asistat 21.523 de spectatori, campioana României a transmis un mesaj de șase cuvinte pe rețelele sociale. „UEFA Europa League, we are back”, sunt cele șase cuvinte scrise de FCSB pe Instagram, în traducere „UEFA Europa League, am revenit”, în descrierea unei fotografii prin care este anunțată calificarea în faza ligii Conference League, potrivit digisport.ro.

FCSB a participat ultima dată în Europa League în sezonul 2017/2018, când s-a oprit în șaisprezecimile competiției învinsă de Lazio. Meciul tur s-a încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 1-0, dar italienii s-au impus în returul de pe teren propriu cu 5-1.

Sursa: Realitatea de Arges