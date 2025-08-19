O fetiță de 9 ani din județul Bacău a fost găsită marți inconștientă la Bâlea Lac, având un traumatism cranio-cerebral. Salvamontiștii din Sibiu au ajuns rapid la fața locului și i-au acordat primul ajutor.

Incidentul grav s-a produs în zona turistică Bâlea Lac. Copila a fost descoperită rănită și fără cunoștință, iar intervenția echipei de salvatori a fost esențială pentru stabilizarea ei.

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a anunțat că echipa sa a intervenit de urgență pentru acordarea îngrijirilor medicale, înainte ca victima să fie preluată de echipajele aeriene.

La fața locului a fost chemat elicopterul SMURD Mureș, care a transportat fetița la spital pentru îngrijiri de specialitate.

În sprijinul misiunii au venit și echipajul SMURD Argeș, alături de salvamontiștii din județul Argeș, pentru a asigura desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Fetița a fost transferată de urgență la o unitate medicală, unde medicii vor decide tratamentul necesar în urma rănilor suferite.

Sursa: Newsinn