Florin Cîțu a dat asigurări miercuri seară, în emisiunea ”Legile Puterii”, de La Realitatea Plus, că guvernul liberal nu are în plan introducerea sau majorarea vreunei taxe după alegeri, așa cum susține PSD. ”Soluția liberală este o economie cu taxe puține, plătite de toți”, a transmis ministrul de Finanțe.

Cîțu a subliniat că, în ciuda cheltuielilor suplimentare necesare în actualul context epidemic, veniturile la buget au fost mai mari în august și septembrie față de anul trecut tocmai pentru că guvernul a eliminat o serie de taxe introduse de PSD.

”Nu vom crește taxe. Am spus acest lucru din primul moment când am preluat mandatul. Soluția liberală este o economie cu taxe puține, dar pe care să le plătim toți. Chiar dacă avem cheltuieli mai mari pentru sănătate, am avut încasări la buget mai mari decât în 2019 după ce am eliminat taxele introduse de socialiști: supraacciza pentru combustibili, supraimpozitarea contractelor part-time – o crimă împotriva antreprenorilor români, tot ce era nociv în OUG 114 – care a crescut taxele și a introdus unele noi în toate sectoarele economiei.

În august și septembrie am avut venituri la buget mai mari decât în 2019. Datele arată că și în octombrie veniturile s-ar putea să fie mai mari, deci trei luni consecutive, deși am eliminat taxele. Soluția este simplă: a trebuit să investim, ceea ce PSD nu a făcut niciodată”, a spus ministrul.

Întrebat dacă exclude orice creștere de taxe, Cîțu a reiterat că aceasta este cea mai proastă soluție, cea mai bună fiind accelerarea investițiilor.

”În România nu vor crește taxele. Singurele care au crescut au fost, anul trecut, acciza la tutun, pentru că era cerința C.E. Digitalizarea, informatizarea, implementarea e-facturare vor aduce 20 de milioane de lei în plus la buget, deci 2 puncte procentuale.

Soluția cu creșterea taxelor este cea mai proastă. A mai fost luată în trecut, economia a intrat în criză și și-a revenit și mai greu”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Sursa: Realitatea Financiara