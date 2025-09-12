Economia Statelor Unite începe să arate primele semne de încetinire după ani de reziliență, pe fondul moderării cererii interne și al încetinirii creșterii locurilor de muncă, a anunțat Fondul Monetar Internațional.

Purtătoarea de cuvânt a FMI, Julie Kozack, a precizat că inflația se află pe un traseu de apropiere de ținta de 2% a Rezervei Federale.

Riscurile sunt legate de tarifele impuse de administrația Trump asupra importurilor.

„Am văzut în ultimii ani că economia SUA a fost destul de rezilientă. Acum observăm că încep să apară anumite tensiuni. Cererea internă s-a temperat, iar crearea de locuri de muncă încetinește”, a spus Julie Kozack.

Impactul tarifelor și al datelor de pe piața muncii

Potrivit reprezentantei FMI importurile masive din prima parte a anului, realizate în anticiparea tarifelor, au creat volatilitate economică, iar acum tarifele adaugă riscuri suplimentare pentru inflație.

În acest context, Fondul consideră că există spațiu pentru o reducere a dobânzii de politică monetară de către Fed, însă cu prudență și în funcție de evoluția datelor.

Julie Kozack a atras atenția și asupra revizuirii în scădere a datelor privind ocuparea forței de muncă, anunțată marți, revizuire care a fost „puțin mai mare decât media istorică”.

Guvernul SUA a indicat că în perioada aprilie 2023 – martie 2024 au fost create cu 911.000 mai puține locuri de muncă decât se estimase inițial, semn că piața muncii încetinise chiar înainte de valul de tarife agresive aplicate de președintele Donald Trump.

Dispută privind credibilitatea datelor

Inspectorul general al Departamentului Muncii a anunțat, miercuri, o revizuire a modului în care Biroul de Statistică a Muncii (BLS) colectează și raportează datele economice, după corecțiile masive asupra statisticilor privind angajările și inflația.

Corecțiile dure la cifrele pentru lunile mai și iunie l-au înfuriat pe președintele Donald Trump, care a demis-o pe Erika McEntarfer, acuzând-o – fără dovezi – că a falsificat datele.

În locul acesteia, liderul de la Casa Albă l-a nominalizat pe E.J. Antoni, economist-șef la Heritage Foundation.

Întrebată despre credibilitatea datelor americane, Julie Kozack a evitat un comentariu direct, subliniind doar că FMI susține ferm furnizarea de date economice „corecte, actuale și fiabile” de către toți membrii săi.

„Acest tip de transparență consolidează credibilitatea gestionării economice în toate țările”, a adăugat reprezentanta FMI.

Situația urmează să fie discutată în cadrul revizuirii FMI a economiei SUA din noiembrie, organizată în paralel cu reuniunea anuală FMI-Banca Mondială.