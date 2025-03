Internaționalul român Andrei Rațiu, jucătorul echipei spaniole de fotbal Rayo Vallecano, a intrat în vizorul campioanei en titre a Germaniei, Bayer Leverkusen, anunță AS.

Potrivit cotidianului sportiv spaniol, evoluțiile lui Rațiu în tricoul echipei madrilene au atras atenția ‘farmaciștilor’, antrenați de fostul mijlocaș spaniol Xabi Alonso.

‘Ecourile lui Rațiu ajung și în Bundesliga. Bayer Leverkusen s-a poziționat în cursa pentru internaționalul român în vârstă de 26 de ani, al cărui profit este foarte apreciat ca posibil în locuitor al lui Jeremie Frimpong. Olandezul, care poate juca atât ca fundaș dreapta, cât și ca extremă, a fost deja pe punctul de a părăsi clubul german în vara trecută. Zvonurile au indicat apoi că Chelsea va plăti clauza de eliberare de 40 de milioane de euro.

În cele din urmă, Frimpong a continuat, iar performanța sa a rămas la cel mai înalt nivel. Prin urmare, totul indică faptul că în acest mercato de vară, el va fi din nou pe agenda marilor cluburi, iar asta ar declanșa o reacție în lanț, care ar putea să o afecteze pe Rayo’, scrie Marca.

Poziția ‘franjirrojos’ față de Rațiu nu s-a schimbat deloc, după cum a confirmat directorul sportiv al clubului madrilen, David Cobeno, la postul DAZN. ”Suntem foarte mulțumiți de Andrei aici. Discursul este mereu același: cine îl dorește va trebui să-i achite clauza de reziliere. Speranța noastră este că el va continua la nivelul actual și suntem foarte încrezători pentru viitor. Timpul ne va spune dacă va rămâne alături de noi sau dacă cineva îi va plăti clauza’, a spus Cobeno.

Conform AS, Andrei Rațiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro în contractul său cu Rayo Vallecnao. valabil până în 2028, însă echipa madrilenă împarte în mod egal drepturile sportive ale jucătorului cu clubul Villarreal, care are și o opțiune de răscumpărare în valoare de șapte milioane de euro.

Andrei Rațiu a fost revelația Campionatului European de anul trecut și este senzația ligii spaniole, mai scrie AS, reamintind că românul a atras interesul unor mari cluburi, precum FC Barcelona și Atletico Madrid, ‘care nu sunt singurele’. ‘Unele dintre echipele cele mai puternice din Premier League și Serie A sunt cu ochii pe el. În plus, potrivit ultimei actualizări Transfermarkt, valoarea sa de piață a crescut vertiginos la 12 milioane de euro, iar Rațiu este încoronat drept cel mai valoros jucător din lotul lui Rayo Vallecano’, adaugă publicația iberică.

AGERPRES