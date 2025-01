Liderul AUR George Simion a declarat, după amplele proteste organizate miercuri de suveraniștii români la Bruxelles, că a simțit teama reprezentanților tuturor instituiților europene față de valul de schimbări ce se prefigurează după revenirea la putere a lui Donald Trup în Statele Unite.

„Este frică în rândul birocraților de la Bruxelles, am simțit asta și când ne întrebau despre protestul nostru de azi, dacă este împotriva lor, a conducerii Parlamentului European și a actualei majorități. Le-a fost frică și pentru că au văzut foarte mulți participanți la conferința pe care am organizat-o.

Le este frică de acest val care vine din America și care va mătura multe dintre guvernele globaliste și în cele din urmă actuala formă a instituțiilor europene, fie că vorbim de Comisia Europeană, de Consiliul European sau chiar de Parlamentul European. Se tem, cu siguranța și pentru propriile posturi și pentru că pierd puterea, am avut probleme până si cu titulatura reuniunii noastre – MEGA, Make Europe Great Again, a declarat liderul suveranist George Simion, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Sursa: Newsinn