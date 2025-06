Liderul suveraniștilor, George Simion, crede că noul Guvern nu are șanse să reziste nici măcar un an.

Președintele AUR spune că cele patru partide de guvernare sunt unite doar de dorința de a fi la putere.

De altfel, liderul opoziției critică dur faptul că, pentru prima dată, un premier va avea în subordine 5 vicepremieri, deși Ilie Bolojan pregătește creșteri de taxe pentru români.

„Acestui cvartet de partide politice nu îi dau sanse sa reziste nici macar un an. Ar trebui sa fie uniti si de altceva, nu doar de dorinta de ocupa functii ministeriale si a fi la ciolan.

Ii desparte ideologia, in primul rand. USR este undeva intr-o zona de extremă-stânga, cu woke, similar cu ce e la Partidul Democrat in Statele Unite, si la Renew, la Macron. PSD, PNL și UDMR sunt partidele clasice, post-decembie, care au ruinat Romania. Nu exista dorinte reformatoare, asa cum pretinde Bolojan, vor bloca orice concediere daca vor fi afectati, s-a vazut lucrul asta la asa-zisa reforma de la Senat pe care a incercat-o Bolojan, unde majoritatea celor eliminati de la Senat si-au gasit refugiul prin detasare, transfer, in alte institutii.

Daca voiau sa faca ceva si chiar transmiteau un semnal de insanatosire a societatii, nu puneau 5 vicepremieri. Pentru ce?! Intelege toata lumea: ca sa aiba sinecuri, sa isi dubleze leafa de parlamentari cu leafa de vicepremier”, a spus George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR