AUR anunță oficial susținerea Ancăi Alexandrescu pentru candidatura la Primăria Generală a Capitalei. Liderul AUR, George Simion, a declarat recent că partidul a renunțat la un candidat propriu în favoarea Ancăi Alexandrescu, decizie luată prin vot unanim de conducerea partidului.

George Simion a adresat un mesaj românilor spunând „V-am întrebat și vă ascult doar pe voi, pe români”, subliniind că decizia AUR reflectă voința cetățenilor și solidaritatea în jurul proiectului suveranist.

„V-am întrebat și vă ascult doar pe voi, pe români: AUR o susține pe Anca Alexandrescu!”, a scris George Simion pe pagina de Facebook.

Anca Alexandrescu are astfel sprijinul clar al AUR și al unui segment important al scenei politice suveraniste, în perspectiva alegerilor locale din 7 decembrie 2025.