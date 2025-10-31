Gest șocant al jandarmilor bucureșteni: Organizatorii marșului comemorativ din București, sancționați pentru depășirea orei stabilite. Deși în fața fostului Club Colectiv se aflau doar câteva persoane care nu perturbau traficul, Jandarmeria a aplicat o amendă pe motiv că evenimentul a continuat după ora convenită.

La 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, autoritățile au sancționat organizatorul marșului comemorativ desfășurat în București. Marian Rădună, inițiatorul evenimentului și semnatarul protocolului oficial, a fost amendat cu 3.000 de lei de către Jandarmeria Română. Motivul: prezența a peste 25 de persoane în fața fostului club la ora 23:00, după încheierea marșului.

 

Evenimentul a început la ora 18:00 în Piața Universității și s-a încheiat oficial la 19:45. Cu toate acestea, mai mulți participanți au rămas în zonă pentru a aprinde lumânări și a păstra un moment de reculegere în memoria celor 65 de victime ale incendiului din 2015.

Gestul autorităților a stârnit reacții diverse în spațiul public, unii considerând amenda un semn de exces de zel.

