Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la malul mării va depăşi 90% în minivacanţa de Sfânta Maria, estimează principalul operator turistic de pe litoral.

Aproximativ 200.000 de turişti sunt aşteptaţi la mare, unde vor avea loc şi festivităţile dedicate Zilei Marinei Române. Cele mai solicitate sunt pachetele de trei-patru nopţi, potrivit lui Ştefan Nicula, directorul turoperatorului.

Ştefan Nicula: Sunt deja foarte multe unităţi care nu mai au disponibilităţi pentru acea perioadă, în general hotelurile care au un raport-calitate preţ foarte bun. Hotelurile de 3 şi 4 stele sunt cele mai solicitate, iar ca şi staţiuni Eforie Nord, Mamaia şi Neptun, Olimp se află în topul cerinţelor turiştilor anul acesta.

Preţurile pornesc de la 295 de lei pe noapte, cameră dublă, la un hotel de trei stele din Mamaia şi de la 460 de lei pe noapte la patru stele. În Eforie Nord, cazarea la o pensiune de trei stele costă 300 de lei pe noapte, iar în sudul litoralului, în staţiunea Jupiter, începe de la 355 de lei pe noapte, notează corespondentul Radio România Actualităţi, Sorin Cealera