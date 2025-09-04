Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă să direcționeze măsurile de austeritate către cei mai vulnerabili români. Astfel, programul național „Masă sănătoasă”, care urma să asigure hrană zilnică pentru aproximativ un milion de elevi nevoiași, a fost plafonat, fără o informare publică transparentă. Limitarea vine tocmai într-un moment în care, pe fondul scumpirii traiului de zi cu zi, era de așteptat ca tot mai mulți copii din familii defavorizate să aibă nevoie de acest sprijin.

Dacă la începutul anului ministrul Educației, Daniel David, anunța extinderea programului „Masă sănătoasă“ (PNMS) și afirma că acesta reprezintă o modalitate de a-i aduce la școală pe mulți copii din familii nevoiașe, în pachetul măsurilor de sustenabilitate numărul de beneficiari ai programului a fost plafonat.

Astfel, în ciuda unei finanțări aprobate de peste 1,1 miliarde de lei pentru anul 2025, numărul real de beneficiari a fost plafonat la aproximativ 514.700 de elevi, cu mult sub ținta asumată. Autoritățile au invocat măsuri de austeritate și constrângeri bugetare, prorogând extinderea programului până în ianuarie 2027, conform Legii 141/2025.

Secretarul de stat Ion Sorin a declarat pentru Gândul.ro că programul nu a fost desființat și că ar avea finanțare asigurată pentru primăriile care gestionează distribuția alimentelor. Problema majoră este că această limitare vine exact în momentul în care este de estimat că majorarea semnificativă a costurilor de trai ar fi condus la o creștere a interesului pentru acest sprijin.

Ministerul Educației susține că programul va fi extins treptat până în anul școlar 2029–2030, când ar urma să fie generalizat la nivel național. Până atunci, însă, elevii din sute de școli rămân în afara schemei de sprijin alimentar.