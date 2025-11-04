Hidroelectrica a depășit pragul de un milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final, după cinci ani de la intrarea pe segmentul de furnizare directă, a anunțat marți compania.

‘Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depășit pragul de un milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final. Acest moment marchează o etapă simbolică în evoluția companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanți actori din domeniu’, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Conform datelor ANRE din luna iulie 2025, cota de piață a Hidroelectrica pe segmentul de piața concurențială era de 17,6%, compania trecând încă de la acel moment pe primul loc în topul furnizorilor din România. Dacă în iunie cota de piață a Hidroelectrica se situa la 15,16%, în doar o lună, compania a reușit să devină liderul pieței concurențiale din România, consolidându-și totodată reputația de furnizor cu cele mai competitive oferte de pe piață, inclusiv după liberalizarea pieței de energie, susțin reprezentanții Hidroelectrica.

‘Vom continua cu perseverență investițiile în digitalizare, servicii moderne și surse regenerabile de producție, pentru a răspunde așteptărilor tot mai ridicate ale clienților noștri. Vreau să subliniez că Hidroelectrica a dezvoltat cel mai modern portal de contractare online din România, proiectat să deservească atât clienții casnici, cât și pe cei din segmentul business, iar platforma se remarcă printr-o interfață intuitivă, prietenoasă și sigură, care simplifică procesul de încheiere a contractelor și reduce semnificativ timpul necesar formalităților administrative’, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica, în comunicat.

Potrivit sursei citate, de la momentul intrării pe piața de furnizare a energiei electrice, Hidroelectrica a derulat o serie de proiecte strategice de modernizare menite să îmbunătățească experiența consumatorilor și să consolideze încrederea acestora în companie.

‘Printr-o abordare orientată către client și eficiență operațională, societatea a pus accent pe digitalizarea completă a proceselor interne – de la facturare și plată, până la gestionarea relației cu utilizatorii. Un element central al acestor demersuri îl reprezintă implementarea platformei ‘IHidro’, un instrument modern și ușor de utilizat, care oferă clienților acces rapid la informații despre consum, facturi și plăți. În paralel, compania a implementat sisteme informatice performante de gestiune a datelor și interacțiunilor cu clienții (CRM), care permit un răspuns mai prompt și personalizat la solicitările acestora’, se precizează în document.

Prin aceste investiții în digitalizare și comunicare, Hidroelectrica confirmă angajamentul său de a oferi servicii de furnizare la standarde europene, bazate pe transparență, accesibilitate și inovație, menționează sursa citată.

‘Cu o tradiție de peste șase decenii în producția de energie hidro, Hidroelectrica a reușit să se reinventeze prin adaptare continuă la cerințele pieței și printr-o viziune orientată către client, sustenabilitate și inovație. Compania rămâne ferm angajată în obiectivul de a produce energie 100% verde și de a sprijini România în atingerea țintelor de decarbonizare’, susțin reprezentanții companiei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.

