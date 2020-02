# mun. Călărași:

* 10 intervenții acoperișuri căzute, intervenit cu 9 autospeciale DPCl, 3 of. și 55 subofițeri;

* 5 intervenții copaci căzuți 4 autospeciale, 24 cadre, 2 echipe SVSU, 4 persoane;

# com. Modelu, Vlad Tepes, Ciocănești, Grădiștea, Independența:

* Incendiu locuință, o autospecială, 6 cadre;

* copac căzut, o autospecială, 5 cadre;

* acoperiș căzut, SVSU, 4 voluntari;

* 2 intervenții copaci căzuți, 2 echipe SVSU, 5 voluntari;

# mun. Oltenita:

* 2 intervenții acoperișuri căzute, DPOlt, 2 autospeciale, 2 of. și 10 subofițeri;

* copac căzut pe fire electrice, DPOlt, 1 autospecială, 1 of., 5 subofițeri;

* fire electrice desprinse, DPOlt, 1 of., 5 subof.;

# com. Cucuieți, Radovanu, Plătărești, Ulmu

* barcă răsturnată, DPOlt, 3 echipaje, 1 of. și 11 subofițeri;

* incendiu azil bătrâni, DPOlt, 1 autospecială, 1 of. și 5 subofițeri;

* 2 intervenții cu fire desprinse DPOlt, 1 of. și 8 subofițeri;

# loc. Fundulea, Ileana, Tămădău, Razvani, Ștefănești, Dor mărunt:

* 5 intervenții incendii locuințe, SPLhG, 6 autospeciale, 26 subofițeri; SVSU, 4 voluntari;

* 2 intervenții autovehicule răsturnate, SPLhG, 2 autospeciale, 9 subofițeri;

* acoperiș căzut, SPLhG, 1 autospecială, 5 subofițeri.

# Dragalina:

* 3 intervenții incendii, SPDr, 4 autospeciale, 1 of. și 16 subofițeri, SVSU, 4 voluntari.

* o intervenție copac căzut, 2 autospeciale, 8 subofițeri.

A2, DN-uri, DJ-uri închise!

ENEL: 46 localități afectate – întrerupere curent electric, 55500 abonați afectați.

4 echipe în teren pentru remediere.