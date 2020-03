Dupa aproape patru ani cu PSD la conducerea tarii, este vital ca partidele anti-PSD să vină în 2020 cu o ofertă electorală imbatabilă, ceea ce ar însemna ca pe listele de candidați să nu se regăsească personaje controversate precum actualul senator PNL Răducu Filipescu, fost președinte al Consiliului Județean Călărași pentru trei mandate, scrie stireazilei.com

Cariera lui Filipescu este pătată de controverse privind problemele sale cu legea, incompetență, uselism virulent chiar și după ruperea USL, dar și un episod mai puțin știut, intitulat „șpaga în slip”.

Senatorul PNL Răducu Filipescu a fost protagonistul cazului „șpaga în slip”, pentru care a și fost arestat, potrivit relatării fostului său șef Vergil Bănea. Filipescu era la acea vreme un simplu angajat la Întreprinderea de Transport Local, care a primit mită, inclusiv o sumă de bani în slip, de la un șofer care voia să își angajeze soția pe post de taxatoare de bilete.

Bănea povestește într-un video, cu lux de amănunte, cum i-a fost găsită mita lui Filipescu în sertarele biroului și banii în slip de către polițiști și procuror. Bănea a fost singurul martor la flagrantul „șpăgii în slip”.

Dezvăluirea lui Bănea: „În jurul orei 9, 9:30, am rămas surprins când secretara m-a anunțat că doi polițiști vin cu Filipescu și cu un procuror la dvs. Bineînțeles că nu știam ce problemă era. Chiar nu m-am simțit comod în momentele respective. Am zis „ce s-a întâmplat?”. Știam că el este învoit, moment în care au intrat cei doi polițiști cu el și procurorul Iordăchescu. S-au prezentat, au spus de ce au venit și că sunt invitat la dispeceratul de la poartă, unde el avea un birou, să particip la o constatare. Împreună cu ei am coborât, am mers la poartă și dânșii au început să-l întrebe pe Filipescu: „Unde este cartușul de țigări Kent?”. El a ridicat din umeri spunând că nu știe nimic. Unul dintre polițiști l-a căutat în birou, în cele două laterale, și a găsit cartușul și la pus pe masă. Între timp, celălalt polițist a montat dispozitivul, iar în momentul în care l-a băgat în priză a apărut pe cartușul de țigări: mită. Filipescu nu recunoștea. Dar până la urmă a fost nevoit să recunoască. După aceea i se zice să scoată pachetul de cafea Alvorada. Iar n-a vrut să scoată nimica. Celălalt polițist a umblat în birou și a găsit și pachetul de Alvorada. L-au verificat, scria „mită”. La un moment dat, unul dintre polițiști zice „scoate și cei 500 de lei pe care i-ai primit mită de la numitul Tudorache”. Tudorache îl chema pe respectivul șofer, era șofer pe autobuz și voia să angajeze soția taxatoare pe autobuz, că așa era la vremea respectivă. Filipescu zicea „nu, nu nu, nu am primit niciun ban”, iar polițiștii l-au dezbrăcat. Unul dintre cei doi milițieni i-a dat pantalonii jos și a rămas în slip. Nu se vedea absolut nimic, moment în care polițistul se duce în spate și când face așa la slip au căzut banii. Au luat pe fiecare în parte, i-au pus în dreptul aparatului și apărea scris pe toate bancnotele „mită”. Procurorul Iordăchescu nu schița nimic pentru că era un cunoscut de-al lor. Din acest moment s-a încheiat un proces verbal. Eu am fost singurul martor lângă cei doi polițiști și respectivul procuror. Nici măcar cel care îi dăduse banii nu a fost acolo. Au încheiat documentul respectiv și bineînțeles că l-au arestat”.