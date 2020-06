Pandemia a luat prin surprindere întreg globul, deși politicile publice ar trebui gândite pe termen lung, pentru a proteja oamenii. Este observația făcută de profesorul Alfred de Zayas, de la Harvard, fost Secretar al Comisiei pentru Drepturile Omului din cadrul Națiunilor Unite. Profesorul a acordat, în exclusivitate, un interviu realizatoarei Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru. Într-un ton optimist, profesorul de Zayas a subliniat și care ar fi oportunitățile pe care le aduce actuala criză mondială.

„Istoria ne-a aratat ca oamenii nu invata nimic de-a lungul timpului. Facem aceleasi greseli pe care le-am facut si in trecut. Ceea ce este important este faptul ca politicienii sa inteleaga ca sanatatea este un drept al omului, sanatatea nu este un moft. O problema majora pe care o avem cu crizele de azi este faptul ca nu ne iau prin surprindere. Sigur ca sunt si pandemii, sunt si alte crize, o sa existe si asteroizi care vor lovi pamantul, vulcani care vor erupe, cutremure. Ideea este ca traim intr-o lume care isi face planuri zi de zi, in loc sa avem planuri pe termen lung, sa finantam infrastructura, sa avem servicii la standarde ridicate in spitale. De exemplu, in Statele Unite le-am privatizat si ceea ce nu a adus un profit pe loc a fost abandonat. Nu am folosit destui bani in cercetare si dezvoltare in domeniul medical. Aici inteleg cercetari in domeniul preventiei sau dezvoltarea si cercetarile pentru vaccinuri sau achizitionarea de echipamente medicale care sunt insuficiente. Nu este posibil, asa cum s-a intamplat in multe locuri, in Italia, de exemplu, unde nu exista suficienta aparatura la serviciile de Terapie Intensiva. Aceste lucruri trebuie sa existe, pentru acest lucru exista statul. Ontologia statului este sa aiba grija de populatie, sa aiba planuri consistente. Si am vazut in Statele Unite ca aceste planuri nu existau si am ajuns intr-o situatie de panica”, a declarat profesorul Alfred de Zayas, intr-un interviu in exclusivitate pentru jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.

Tododată, profesorul a subliniat faptul că astfel de crize oferă și oportunitatea de a demonstra inventivitatea oamenilor.