După ce au lansat atacuri în rafală la adresa Bisericii și s-au opus construirii Catedralei Mânturiii Neamului, acum reziștii ocupă primele rânduri la slujbele de la lăcașul de cult.

Ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu a fost surprins la evenimentul dedicat soldaților. Deși este pelerinaj la Catedrala Națională și mii de oameni așteaptă cu orele pentru a se închina la moaște, sunt voci care spun că lăcașul de cult ar fi fost închis cât timp a participat Ionuț Moșteanu la slujbă.

Deși mii de oameni așteptau să intre în Catedrala Mântuirii Neamului, ușile le-ar fi fost închise în nas, pentru că Ionuț Moșteanu nu ar fi vrut să împartă încăperea lăcașului de cult cu românii de rând. Ministrul USR al Apărării a stat în primul rând la slujba dedicată soldaților, deși partidul din care face parte a protestat față de constuirea celei mai mari catedrale din lume.

De altfel, Ionuț Moșteanu îi atacă și pe mai-marii Bisericii. Ministrul rezist al Apărării cerea anul trecut arestarea înaltpreasfințutului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pe care îl acuza de corupție.

În schimb, Patriarhia susține că nu ar fi închis Catedrala Națională pentru o slujbă cu Ionuț Moșteanu și generalii la ora 5 dimineața.

”E o acuzatie destul de dura ca am fi închis catedrala. Este opțiunea Patriarhiei și le multumesc pe această cale că au dat un spațiu în acest calendar din această săptămână Armatei Române, militarilor români, preoților din Armata Română, s-a intrat și s-a ieșit din altar, ortodocșii care au stat la coadă ore în șir au putut să intre și să își facă acestă această dorință de a vizita catedrala”, a spus Moșteanu într-o conferință de presă.